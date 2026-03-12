Итальянская военная база в Ираке подверглась обстрелу: что известно

В ночь на 12 марта итальянская военная база в Эрбиле на севере Курдистана подверглась обстрелу. На ней дислоцируются итальянские и американские войска.

Изначально чиновники Минобороны Италии заявляли об авиаударе, однако позже сообщили, что это был беспилотник, уничтоживший военную технику, пишет Reuters.

"Ракета попала в нашу базу в Эрбиле. Среди итальянского персонала нет жертв или раненых. Все в безопасности. Начальник штаба обороны и командующий COVI постоянно держат меня в курсе событий", – сообщается на странице ведомства в Х.

Источники в министерстве добавили, что беспилотник, возможно, не был выпущен по итальянской базе преднамеренно, а попал в нее случайно после потери высоты.

Командир базы, полковник Стефано Пиццотти, сообщил телеканалу Sky TG24, что военнослужащие были предупреждены об угрозе с воздуха и укрылись в бункерах за несколько часов до удара. По его словам, "неизвестно, откуда был нанесен удар".Эксперты все еще проверяют и обеспечивают безопасность района.

Министр иностранных дел Антонио Таяни также сообщил в своем посте на X, что с контингентом все в порядке:

"Я решительно осуждаю нападение на итальянскую базу в Эрбиле. Только что разговаривал с итальянским послом в Ираке. К счастью, все наши солдаты в безопасности и здоровы в бункере. Выражаю им свою солидарность и благодарность за их ежедневную службу Родине".

В свою очередь корреспондент агентства Anadolu сообщил, что беспилотник упал недалеко от международного аэропорта Эрбиля на севере Ирака, где находится военная база, вызвав пожар. Ранее на этой базе дислоцировались около 300 итальянских военнослужащих, занимающихся подготовкой курдских сил безопасности, однако численность войск недавно была сокращена из-за опасности, связанной с войной США и Израиля против Ирана.

После активации систем ПВО аэропорта раздались взрывы, за которыми последовал пожар и поднимающиеся клубы дыма из зоны поражения. За несколько часов до атаки беспилотник-камикадзе, сбитый системами ПВО, врезался в здание, где заседает Кабинет министров Курдского регионального правительства.

СМИ и официальные органы не указывают, кто запустил беспилотник, но подозревают, что это может быть Иран, который в ответ на военные действия США и Израиля начал бить по базам союзников США и Израиля в странах Персидского залива.

Так, 9 марта, иранские баллистические ракеты атаковали немецкий полевой лагерь в Иордании. Они были выпущены с территории Ирана, а удар пришелся на немецкую часть иорданской авиабазы Аль-Азрак, где также дислоцируются ВВС США.

