Італійська військова база в Іраку зазнала обстрілу: що відомо

У ніч на 12 березня італійська військова база в Ербілі на півночі Курдистану зазнала обстрілу. На ній дислокуються італійські та американські війська.

Спочатку чиновники Міноборони Італії заявляли про авіаудар, проте пізніше повідомили, що це був безпілотник, який знищив військову техніку, пише Reuters.

"Ракета влучила в нашу базу в Ербілі. Серед італійського персоналу немає жертв або поранених. Усі в безпеці. Начальник штабу оборони і командувач COVI постійно тримають мене в курсі подій", — повідомляють на сторінці відомства в Х.

Джерела в міністерстві додали, що безпілотник, можливо, не був випущений по італійській базі навмисно, а влучив у неї випадково після втрати висоти.

Командир бази, полковник Стефано Піццотті, повідомив телеканалу Sky TG24, що військовослужбовців попередили про загрозу з повітря і вони сховалися в бункерах за кілька годин до удару. За його словами, "невідомо, звідки було завдано удару". Експерти все ще перевіряють і забезпечують безпеку району.

Міністр закордонних справ Антоніо Таяні також повідомив у своєму пості на X, що з контингентом усе гаразд:

"Я рішуче засуджую напад на італійську базу в Ербілі. Щойно розмовляв з італійським послом в Іраку. На щастя, всі наші солдати в безпеці і здорові в бункері. Висловлюю їм свою солідарність і вдячність за їхню щоденну службу Батьківщині".

Зі свого боку кореспондент агентства Anadolu повідомив, що безпілотник упав недалеко від міжнародного аеропорту Ербіля на півночі Іраку, де розташована військова база, спричинивши пожежу. Раніше на цій базі дислокувалися близько 300 італійських військовослужбовців, які займаються підготовкою курдських сил безпеки, проте чисельність військ нещодавно було скорочено через небезпеку, пов'язану з війною США та Ізраїлю проти Ірану.

Після активації систем ППО аеропорту пролунали вибухи, після чого почалася пожежа, і було видно дим, що піднімався із зони ураження. За кілька годин до атаки безпілотник-камікадзе, збитий системами ППО, врізався в будівлю, де засідає Кабінет міністрів Курдського регіонального уряду.

ЗМІ та офіційні органи не вказують, хто запустив безпілотник, але підозрюють, що це може бути Іран, який у відповідь на воєнні дії США та Ізраїлю почав бити по базах союзників США та Ізраїлю в країнах Перської затоки.

Так, 9 березня, іранські балістичні ракети атакували німецький польовий табір у Йорданії. Вони були випущені з території Ірану, а удар припав на німецьку частину йорданської авіабази Аль-Азрак, де також дислокуються ВПС США.

Нагадаємо, Іран атакував нафтові резервуари в порту Салала в Ірані.