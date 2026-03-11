Чорний дим над Оманом: Іран атакував нафтові резервуари в порту (відео)

Після удару безпілотника по порту Салала почалася пожежа. На відео видно, як палають кілька резервуарів і здіймаються клуби чорного диму.

Компанія Ambrey, що займається забезпеченням морської безпеки, підтвердила, що було завдано удару, але заявила, що торгові судна не постраждали, кілька іранських дронів вдалося збити, повідомляє Sky News.

Але судноплавна компанія Maersk повідомила про припинення всіх операцій у порту до подальшого повідомлення у зв'язку з інцидентом, що стався поблизу терміналу для генеральних вантажів.

Жодних додаткових подробиць надано не було.

В Оман прилетів іранський "Шахед"

Водночас ЗМІ Оману повідомили, що султан Оману Хайтам бін Тарік Аль Саїд отримав телефонний дзвінок від президента Ірану Масуда Пезешкіана.

Під час телефонної розмови було розглянуто двосторонні відносини між двома країнами та шляхи їх зміцнення, а також обговорено останні події та поточну ситуацію, а також зусилля, яких докладають для зниження ескалації.

Відео дня

Султан Оману підтвердив нейтральну позицію Султанату Оман, висловив незадоволення і засудження триваючих нападів на його територію і наголосив, що буде вжито всіх необхідних заходів для збереження його безпеки і стабільності.

Обидві сторони наголосили на необхідності зупинити ескалацію і віддати пріоритет діалогу та дипломатії, щоб уберегти регіон від наслідків війни.

Нагадаємо, після ударів Ізраїлю та США по нафтооб'єктах в Ірані в цій країні почали йти "чорні дощі" з нафтою, які вкрай небезпечні для здоров'я людей.

У конфлікт прямо або побічно залучені вже 16 держав, зокрема Австралія.