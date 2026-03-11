"Чорний дощ" і загроза онкології: у ВООЗ попередили іранців про нову небезпеку

Після ударів Ізраїлю та США по нафтооб'єктах в Ірані у цій країні фіксуються повідомлення про дощ із нафтою. Він становить велику небезпеку для здоров'я людей.

Агентство ООН з питань охорони здоров'я, що має офіс в Ірані, б'є на сполох у зв'язку з "чорним дощем" і токсичними сполуками в повітрі. Вони можуть спричинити проблеми з диханням, пише Reuters.

"Чорний дощ і кислотні дощі, що його супроводжують, справді становлять небезпеку для населення, переважно для дихальної системи", — заявив представник Всесвітньої організації охорони здоров'я Крістіан Ліндмаєр на брифінгу в Женеві, додавши, що влада Ірану рекомендувала людям залишатися вдома.

За його словами, такі рекомендації для мирного населення — гарна ідея, оскільки під загрозою ударів в Ірані зараз перебувають нафтосховища та нафтопереробні заводи. Атаки на них уже призвели до масового викиду в повітря токсичних вуглеводнів, оксидів сірки та сполук азоту.

Учені заявили, що "чорний дощ" став результатом погодних умов, що призвели до утворення опадів, які змішалися з частинками в повітрі. Вдихання або контакт із димом чи частинками може спричинити головний біль, подразнення шкіри та очей, а також утруднення дихання. Тривалий вплив деяких сполук збільшує ризик розвитку деяких видів раку.

Акшай Деорас, науковий співробітник Університету Редінга, каже, що "чорний дощ" виявився для людей одкровенням. Захиститися від шкідливих впливів вони можуть, тільки залишаючись удома або надягаючи маски під час виходу на вулицю.

Деорас додав, що даних про якість повітря в цьому районі недостатньо, але підкреслив, що прогнози погоди передбачають суху погоду до кінця тижня.

Якість повітря також, імовірно, покращиться з часом.

"Ризик впливу знижується за умови, що не буде нових спалахів — якщо вони будуть, це буде проблематично", — зазначив учений.

9 березня НПЗ "Шаран" у Тегерані зазнав атаки, і над містом спостерігалася чорна хмара диму, а містом потекли потоки нафти, що палали.

Тим часом конфлікт в Ірані набирає обертів. Глава МЗС країни Аббас Аракчі 10 березня, на 11 день війни на Близькому Сході, заявив, що Тегеран не планує зупинятися і має достатньо сил для продовження ударів.

У конфлікт прямо або побічно залучені вже 16 держав, зокрема Австралія.

Нагадаємо, якого тактичного прорахунку припустилися США щодо дронів України, готуючись до війни в Ірані, і чому загроза Третьої світової війни зараз висока як ніколи.