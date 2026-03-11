"Черный дождь" и угроза онкологии: в ВОЗ предупредили иранцев о новой опасности

После ударов Израиля и США по нефтеобъектам в Иране в этой стране фиксируются сообщения о дожде с нефтью. Он представляет собой большую опасность для здоровья людей.

Агентство ООН по вопросам здравоохранения, имеющее офис в Иране, бьет тревогу в связи с "черным дождем" и токсичными соединениями в воздухе. Они могут вызвать проблемы с дыханием, пишет Reuters.

"Черный дождь и сопутствующие ему кислотные дожди действительно представляют опасность для населения, в основном для дыхательной системы", — заявил представитель Всемирной организации здравоохранения Кристиан Линдмайер на брифинге в Женеве, добавив, что власти Ирана рекомендовали людям оставаться дома.

По его словам, такие рекомендации для мирного населения – хорошая идея, поскольку под угрозой ударов в Иране сейчас находятся нефтехранилища и нефтеперерабатывающие заводы. Атаки на них уже привели массовому выбросу в воздух токсичных углеводородов, оксидов серы и соединений азота.

Відео дня

Ученые заявили, что "черный дождь" стал результатом погодных условий, приведших к образованию осадков, которые смешались с частицами в воздухе. Вдыхание или контакт с дымом или частицами может вызвать головные боли, раздражение кожи и глаз, а также затруднение дыхания. Длительное воздействие некоторых соединений увеличивает риск развития некоторых видов рака.

Акшай Деорас, научный сотрудник Университета Рединга, говорит, что "черный дождь" оказался для людей откровением. Защититься от вредных воздействий они могут, только оставаясь дома или надевая маски при выходе на улицу.

Деорас добавил, что данных о качестве воздуха в этом районе недостаточно, но подчеркнул, что прогнозы погоды предполагают сухую погоду до конца недели.

Качество воздуха также, вероятно, улучшится со временем.

"Риск воздействия снижается при условии, что не будет новых вспышек — если они будут, это будет проблематично", — отметил ученый.

9 марта НПЗ "Шаран" в Тегеране подвергся атаке, и над городом наблюдалось черное облако дыма, а по городу потекли горящие потоки нефти.

"Черный дождь" стал для иранцев настоящим потрясением

Тем временем конфликт в Иране набирает обороты. Глава МИД страны Аббас Аракчи 10 марта, на 11 день войны на Ближнем Востоке, заявил, что Тегеран не планирует останавливаться и имеет достаточно сил для продолжения ударов.

В конфликт прямо или косвенно вовлечены уже 16 государств, в том числе Австралия.

Напомним, какой тактический просчет допустили США в отношении дронов Украины, готовясь к войне в Иране, и почему угроза Третьей мировой войны сейчас высока как никогда.