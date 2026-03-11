Черный дым над Оманом: Иран атаковал нефтяные резервуары в порту (видео)

После удара беспилотника по порту Салала начался пожар. На видео видно, как пылают несколько резервуаров и поднимаются клубы черного дыма.

Компания Ambrey, занимающаяся обеспечением морской безопасности, подтвердила, что был нанесен удар, но заявила, что торговые суда не пострадали, несколько иранских дронов удалось сбить, сообщает Sky News.

Но судоходная компания Maersk сообщила о приостановке всех операций в порту до дальнейшего уведомления в связи с инцидентом, произошедшим вблизи терминала для генеральных грузов.

Никаких дополнительных подробностей предоставлено не было.

В Оман прилетел иранский "Шахед"

При этом СМИ Омана сообщили, что султан Омана Хайтам бин Тарик Аль Саид получил телефонный звонок от президента Ирана Масуда Пезешкиана.

В ходе телефонного разговора были рассмотрены двусторонние отношения между двумя странами и пути их укрепления, а также обсуждены последние события и текущая ситуация, а также усилия, предпринимаемые для снижения эскалации.

Султан Омана подтвердил нейтральную позицию Султаната Оман, выразил недовольство и осуждение продолжающихся нападений на его территорию и подчеркнул, что будут приняты все необходимые меры для сохранения его безопасности и стабильности.

Обе стороны подчеркнули необходимость остановить эскалацию и отдать приоритет диалогу и дипломатии, чтобы уберечь регион от последствий войны.

Напомним, после ударов Израиля и США по нефтеобъектам в Иране в этой стране начали идти "черные дожди" с нефтью, которые крайне опасны для здоровья людей.

В конфликт прямо или косвенно вовлечены уже 16 государств, в том числе Австралия.