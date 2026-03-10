Іран атакував балістикою авіабазу з німецькими солдатами в Йорданії: перші подробиці

Напередодні ввечері, 9 березня, іранські балістичні ракети атакували німецький польовий табір у Йорданії.

Вони були випущені з території Ірану, а удар припав на німецьку частину йорданської авіабази Аль-Азрак, де також дислокуються ВПС США, повідомляє Spiegel.

За попередніми даними, уражено корпус казарм військовослужбовців Бундесверу. Солдати на момент удару перебували в укриттях, тому про постраждалих не повідомляють.

Також поки що до кінця незрозуміло, на базу потрапили ракети чи уламки ракет, перехоплених засобами ППО.

На авіабазі в Аль-Азраку перебувають два літаки А400М ВПС Німеччини Фото: Соцсети

За інформацією ресурсу, Верховні сили Німеччини (Бундесвер) уже кілька років постійно дислокуються в Аль-Азраку. Звідти ВПС підтримують міжнародну антитерористичну коаліцію літаками-заправниками.

Відео дня

Наразі в Аль-Азраку перебувають у режимі очікування два літаки А400М ВПС Німеччини, щоб мати можливість швидко відреагувати в разі евакуації.

У зв'язку з ескалацією ситуації на Близькому Сході Бундесвер превентивно скоротив свій персонал в Аль-Азраку, хоча раніше там дислокувалося понад сотня осіб. Раніше ця база вважалася відносно безпечною, оскільки американці захищають її за допомогою своїх засобів ППО.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц поки що ніяк не коментував цю атаку.

Нагадаємо, Трамп оголосив про наміри Ірану атакувати США.

Також повідомлялося, що глава Білого дому готовий до вбивства Моджтаба Хаменеї, якщо новий іранський лідер не поступиться вимогам США