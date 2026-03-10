Иран атаковал баллистикой авиабазу с немецкими солдатами в Иордании: первые подробности

Накануне вечером, 9 марта, иранские баллистические ракеты атаковали немецкий полевой лагерь в Иордании.

Они были выпущены с территории Ирана, а удар пришелся на немецкую часть иорданской авиабазы Аль-Азрак, где также дислоцируются ВВС США, сообщает Spiegel.

По предварительным данным, поражен корпус казарм военнослужащих Бундесвера. Солдаты на момент удара находились в укрытиях, поэтому о пострадавших не сообщается.

Также пока до конца непонятно, попали ли сами ракеты в базу или обломки ракет, перехваченных средствами ПВО, упали на территорию военного объекта.

На авиабазе в Аль-Азраке находятся два самолета А400М ВВС Германии Фото: Соцсети

По информации ресурса, Верховные силы Германии (Бундесвер) уже несколько лет постоянно дислоцируются в Аль-Азраке. Оттуда ВВС поддерживают международную антитеррористическую коалицию самолетами-заправщиками.

Відео дня

В настоящее время в Аль-Азраке находятся в режиме ожидания два самолета А400М ВВС Германии, чтобы иметь возможность быстро отреагировать в случае эвакуации.

В связи с эскалацией ситуации на Ближнем Востоке Бундесвер превентивно сократил свой персонал в Аль-Азраке, хотя ранее там дислоцировалось больше сотни человек. Ранее эта база считалась относительно безопасной, поскольку американцы защищают ее с помощью своих средств ПВО.

Канцлер Германии Фридрих Мерц пока никак не комментировал эту атаку.

Напомним, Трамп объявил о намерениях Ирана атаковать США.

Также сообщалось, что глава Белого дома готов к убийству Моджтаба Хаменеи, если новый иранский лидер не уступит требованиям США