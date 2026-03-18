Американська ППО не здатна перехопити "Шахеди": дрон прилетів у посольство США в Багдаді (відео)

Це вже не перша подібна атака на посольство після початку операції "Епічна лють" в Ірані. Посольство США було атаковано ракетами і дронами, але подробиць про обстріли не було.

Іранський "Шахед" прилетів у посольство США в Багдаді рано вранці 18 березня. Місцеві чули потужний вибух, після чого почалася пожежа, яку було видно з берега річки Тигр. Це сталося наступного дня після серії ударів, повідомляє Sky News Arabia.

Джерело в службах безпеки підтвердило, що дрон атакував посольство, зазначивши "нездатність системи ППО перехопити безпілотник".

Щонайменше три безпілотники з вибухівкою також завдали удару по американській дипломатичній установі недалеко від міжнародного аеропорту Багдада, активувавши системи протиповітряної оборони C-RAM, повідомили джерела 17 березня.

Наступного дня атаки продовжилися.

Відео дня

Підтримувані Тегераном угруповання здійснюють напади на американські інтереси в Іраку, щоб помститися за американсько-ізраїльську війну проти Ірану, яка розпочалася 28 лютого.

Повідомлень про жертви або збитки найближчим часом не надходило.

Навіть немає точних даних, якої шкоди було завдано.

Журналіст AFP, який перебував неподалік від посольства, побачив дим, що здіймався, після того, як почув вибух. Співробітник служби безпеки заявив, що "безпілотник врізався безпосередньо в посольство", не уточнивши, чи було завдано якоїсь шкоди.

Другий співробітник служби безпеки заявив, що дрон упав біля огорожі.

Було незрозуміло, чи впав "Шахед" усередині або зовні великого комплексу посольства, розташованого в "зеленій зоні" де розташовані численні дипломатичні представництва, урядові установи та міжнародні організації.

Нагадаємо, 7 березня посольство США в Багдаді, як пишуть ЗМІ, також зазнало обстрілу. Причому стріляли ракетами "Катюша".

А 12 березня італійська військова база в Ербілі на півночі Курдистану зазнала обстрілу. На ній дислокуються італійські та американські війська.