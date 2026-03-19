Иран атаковал баллистикой один из крупнейших в мире комплексов сжиженного природного газа

Тегеран нанес удар по Катару и выпустил ракеты по Саудовской Аравии после угроз 18 марта атаковать нефтегазовые объекты по всему Персидскому заливу.

Иранские баллистические ракеты были направлены в частности на город Рас-Лаффан — ключевой центр производства сжиженного природного газа в мире. В результате атаки на объекте поднялся пожар, который ликвидируют профильные службы, как говорится в сообщении Министерства внутренних дел Катара.

Энергетическая компания QatarEnergy также подтвердила удар по объекту в Рас-Лаффане. По информации учреждения, иранская атака нанесла значительный ущерб, к ликвидации последствий привлечены аварийно-спасательные бригады.

"Поскольку был нанесен значительный ущерб, для ликвидации пожаров, возникших в результате ударов, были немедленно привлечены аварийно-спасательные бригады", — говорится в официальном заявлении.

Министерство обороны Катара информировало, что Иран во время атаки применил по меньшей мере 5 баллистических ракет. 4 из них удалось перехватить военным, однако одна из ракет упала в Рас-Лаффане.

В Министерстве иностранных дел уже отреагировали на атаку Ирана. Ее назвали "опасной эскалацией" и "грубым нарушением суверенитета", а также отметили, что страна оставляет за собой право отреагировать на атаку.

Саудовская Аравия также пожаловалась на атаку Ирана. По информации Reuters, страна перехватила четыре баллистические иранские ракеты, которые были запущены в сторону Эр-Рияда. Также страна заявила о попытке атаки иранского дрона на газовый объект, расположенный на востоке страны.

Стоит заметить, что удары произошли на фоне угроз Ирана осуществить атаку по крупным нефтегазовым объектам в трех странах. Угрозы прозвучали после по газоперерабатывающим заводам на месторождении Южный Парс.

Reuters прогнозирует, что эскалация конфликта может усугубить и так беспрецедентные перебои в мировом снабжении энергией.

