Никакой паники: в Дубае арестовывают туристов, которые "портят" имидж идеального города

Когда Иран начал атаковать своих соседей после начала операции США и Израиля "Эпическая ярость", туристы и экспаты начали постить фото и видео пожаров и взрывов, забыв, что они находятся в ОАЭ, стране с очень строгой цензурой.

Для многих иностранцев в Дубае стало сюрпризом, когда их арестовали за публикацию обстрелов и взрывов. Так, турист из Европы, который опубликовал фото горящего отеля, забрала полиция, и с тех пор его никто не видел, сообщает Daily Mail.

Отец троих детей, который опубликовал фотографию всемирно известного отеля Fairmont The Palm после удара иранского беспилотника "Шахед", был задержан 9 марта. Он проживал в отеле со своей девушкой, где и был арестован.

Власти заявили, что его отвезут в полицейский участок Аль-Кусаиса на один-два часа, а затем вернут, но с тех пор его никто не видел.

В соответствии со своими строгими законами по кибербезопасности, которые иностранцы чаще всего не знают, полиция ОАЭ задержала десятки людей за распространение видеозаписей иранских атак в отчаянной попытке сохранить якобы беззаботный имидж города.

В ходе последней кампании по пресечению нарушений турист оказывается в правоохранительной системе ОАЭ, где его удерживают без доступа к адвокату, посольству или телефону, сообщает Радха Стирлинг из правозащитной организации Detained in Dubai.

Неназванный "турист из Европы" смог сообщить семье, что уже извинился перед правительством Объединенных Арабских Эмиратов, заявил, что сожалеет о публикации видео, но все равно остается за решеткой, хоть видео и было опубликовано до того, как были выпущены предупреждения о публикации подобного контента.

За публикацию видео атаки на отель Creek Harbour в Дубае были задержаны молодой мужчина и его отец, которые были на отдыхе.

Это произошло после того, как трое иностранных граждан, выживших после удара беспилотника по Дубаю, были арестованы за отправку фотографий взрыва своим близким. Они сфотографировали свои квартиры в Крик-Харборе после мощного взрыва, а затем отправили фотографии членам семьи в частном порядке.

Позже они были арестованы полицией после того, как сотрудники правоохранительных органов потребовали показать их телефоны.

На прошлой неделе 60-летний британец стал одним из 21 человека, которым были предъявлены обвинения в соответствии с законодательством о киберпреступлениях в связи с видеороликами и сообщениями в социальных сетях, касающимися недавних ракетных ударов.

Жителя Лондона обвиняют в "трансляции, публикации, переиздании" или "распространение слухов или провокационной пропаганды, которая может нарушить общественную безопасность". Мужчина заявил, что удалил видео со своего телефона и не имел намерения совершать ничего противоправного.

В минувшие выходные полиция ОАЭ опубликовала фотографии 25 человек, арестованных за распространение "военных видеоматериалов". И им грозит от двух до пяти лет за решеткой.

Правительство ОАЭ жестко контролирует социальные сети и в ответ на начало войны пригрозило тюремным заключением любому, кто распространяет информацию, "приводящую к разжиганию паники среди населения".

В первые дни конфликта в социальных сетях регулярно распространялись видеозаписи ударов беспилотников и ракет, но сейчас они почти исчезли, уступив место потоку постов, восхваляющих правительство Дубая.

Только полиция Абу-Даби арестовала 45 человек разных национальностей за съемку различных мест на фоне текущих событий и размещение видеороликов в социальных сетях.

Вторая группа была арестована за публикацию видеозаписей нападений, которые были либо созданы с помощью искусственного интеллекта, либо произошли за пределами ОАЭ.

Третья группа обвиняемых состоит из людей, которые публиковали материалы, "прославляющие враждебное государство".

"Нарушителям грозит уголовное наказание, включая тюремное заключение и штрафы в размере не менее 200 000 дирхамов [41 000 фунтов стерлингов]", - сообщили в полиции и предостерегли от фотографирования объектов, представляющих критическое значение.

Напомним, 7 марта президент Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммед бин Заид Аль Нахайян заявил, что его страна фактически "находится в состоянии войны", однако чувствует себя уверенно и готова дать отпор любым угрозам.

