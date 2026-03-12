Четыре континента за 62 часа: как богатые и не очень бегут от иранских обстрелов

Иран не прекращает обстреливать своих соседей после начала войны, которую Дональд Трамп называет "экскурсией". А тем временем из ОАЭ, Катара, Омана и прочих стран Персидского залива массово выезжают те, кто там работал, отдыхал или оказался случайно.

Так, NY Times отследили путь врача из Нового Орлеана, США, который оказался в Дохе, Катар, вместе семьей, когда возвращался из семейного отпуска в Индии. Джей Миллер оказался под обстрелами 28 февраля, когда его рейс Qatar Airways в Даллас развернулся примерно через час после взлета.

Израиль и США атаковали Иран, который в ответ запустил ракеты и беспилотники. Страны Ближнего Востока, включая Катар, закрыли свое воздушное пространство и отменили рейсы, в результате чего десятки тысяч путешественников оказались в затруднительном положении.

От атак Ирана многие бегут через Эфиопию

Доктор Миллер был в Дохе, когда прозвучали первые взрывы. "Это был один из тех моментов, когда ты говоришь своей супруге, что любишь ее, что я и сделал", — сказал он.

Миллер, 45-летний специалист по пульмонологии, уехал из Индии на неделю раньше своей жены Свати Нарры и 5-летней дочери Деви, чтобы вернуться к своим пациентам. И оказался в заложниках, так как улететь домой было затруднительно. Некоторые из его попутчиков в отеле Andaz Doha, так и не воспользовались своими номерами, ночуя на подземной парковке.

Он пытался дозвониться до Госдепартамента США, заполнить формы и связаться с политиками Луизианы — все безрезультатно. Через пару дней, когда Госдеп объявил, что путешественникам не следует рассчитывать на помощь правительства США в эвакуации, он решил покинуть регион любым возможным способом.

"Аэропорт Дохи все еще был закрыт, а вариантов перелетов было мало. Некоторые самолеты вылетали из Эр-Рияда, примерно в девяти часах езды", - вспоминает Миллер, который решил попытать счастья и купил билет на рейс до Аддис-Абебы, Эфиопия.

Иран атаковал всех своих соседей, так что рейсы были отменены

Он быстро подал онлайн-заявки на визы в обе страны, отдавая себе отчет, что его маршрут домой, в США, стал "безумным и нереалистичным".

Американец нанял рекомендованного отелем водителя, чтобы тот отвез его до границы с Саудовской Аравией, затем ему пришлось найти еще одного, чтобы тот помог ему пройти визовый и таможенный контроль, и третьего, чтобы тот отвез его от границы до международного аэропорта имени короля Халида в Эр-Рияде. В общей сложности услуги водителя обошлись ему примерно в 3000 долларов.

В самом аэропорту было "зловеще тихо", потому что большинство рейсов — в такие места, как Абу-Даби, Дели, Гонконг и Коломбо (Шри-Ланка) — были отменены. Рейс в Эфиопию был переполнен. До следующего рейса было 15 часов, так что Миллер сходил в Национальный музей Эфиопии "в гости" к Люси, скелету австралопитека возрастом 3,2 миллиона лет, обнаруженного в стране в 1974 году. Будучи, по его собственному признанию, ярым последователем Чарльза Дарвина, доктор Миллер в шутку заявил, что ни за что не упустит шанс увидеть "свою единственную настоящую любовь". Также он выпил крепкого местного кофе.

Большинство рейсов из Эр-Рияда отменены Фото: Соцсети

Его рейс Ethiopian Airways, направлявшийся в Чикаго, через шесть с половиной часов совершил дозаправку в Риме, но пассажиры не вышли. Затем, заправив баки, самолет взлетел в Чикаго, где приземлился примерно через неделю после того, как его первый рейс совершил разворот в воздухе. И уже оттуда доктор Миллер улетел в родной Новый Орлеан после небольшого инцидента, когда его самолет врезался в багажную тележку на взлетной полосе. С момента его бегства из Катара прошло более 60 часов, и, по оценкам доктора Миллера, в общей сложности обратный путь обошелся почти в 10 000 долларов. Госдепартамент США перезвонил ему через сутки после того, как он оказался дома, предложив отслеживать сообщения, если он все еще в Катаре.

Путешествие доктора Миллера было довольно бюджетным, если учесть, какие баснословные деньги тратят миллионеры, чтобы покинуть страны Персидского залива.

После атак Ирана возросла популярность частных самолетов, как и их стоимость

Спрос на частные чартерные рейсы из Ближнего Востока резко возрос с начала американо-израильского конфликта с Ираном , и те, кто может себе это позволить, платят астрономические цены за вылет из региона.

"Мы получаем запросы от семей с очень высоким уровнем дохода, транснациональных корпораций, переводящих на новое место работы топ-менеджеров, а также от крупных групп, таких как спортивные команды и гастролирующие труппы, которым по-прежнему необходимо переехать вместе", — сказал Бернардус Ворстер, генеральный директор частной чартерной компании SHY Aviation, отметив, что в обычный день совершается от 10 до 15 рейсов частных самолетов из столицы Омана, Маската, Дубая и столицы Саудовской Аравии, Эр-Рияда, но в прошлую среду их число резко возросло до 98.

По словам Ворстера, повышенный спрос, ограниченное количество доступных самолетов и более высокие страховые взносы способствовали росту цен по сравнению с обычным уровнем, как и тот факт, что в подавляющем большинстве случаев самолеты возвращаются в регион пустыми, а это значит, что клиенты оплачивают оба сегмента путешествия.

Он добавил, что во время одного из рейсов группа из 12 человек и их собака совершили перелет из Маската в Стамбул (Турция), который длился пять часов, и заплатили за это 145 000 долларов.

По словам Ворстера, до конфликта такой же перелет обошелся бы примерно в 60 000 долларов, что эквивалентно увеличению стоимости на 142%.

"Стамбул стал самым популярным направлением из-за его близости к региону", — сказал Ворстер, добавив, что к числу других популярных направлений относятся Афины и Мумбаи.

В настоящее время десятки тысяч людей пытаются покинуть регион, и правительства разных стран мира работают над организацией репатриационных рейсов после того, как работа коммерческих авиалиний была серьезно нарушена из-за конфликта.

В понедельник Госдепартамент США заявил, что организовал более двух десятков чартерных рейсов и эвакуировал тысячи американцев из региона, при этом высокопоставленный чиновник добавил, что "доступность коммерческих рейсов в регионе продолжает улучшаться", но при этом спрос на частные самолеты только растет.

Напомним, новый верховный лидер страны Моджтаба Хаменеи выступил с первым посланием к населению после своего избрания. Он пообещал отомстить за кровь всех мучеников страны. Хаменеи подчеркнул, что врагом Ирана являются только США, зато с другими странами Ближнего Востока его страна намерена дружить.

При этом только 11 марта Иран атаковал беспилотниками нефтехранилища в порту Омана, где начался масштабный пожар.