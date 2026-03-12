Чотири континенти за 62 години: як багаті й не дуже тікають від іранських обстрілів

Іран не припиняє обстрілювати своїх сусідів після початку війни, яку Дональд Трамп називає "екскурсією". А тим часом з ОАЕ, Катару, Оману та інших країн Перської затоки масово виїжджають ті, хто там працював, відпочивав або опинився випадково.

Так, NY Times відстежили шлях лікаря з Нового Орлеана, США, який опинився в Досі, Катар, разом сім'єю, коли повертався з сімейної відпустки в Індії. Джей Міллер опинився під обстрілами 28 лютого, коли його рейс Qatar Airways до Далласа розвернувся приблизно через годину після зльоту.

Ізраїль і США атакували Іран, який у відповідь запустив ракети і безпілотники. Країни Близького Сходу, включно з Катаром, закрили свій повітряний простір і скасували рейси, внаслідок чого десятки тисяч мандрівників опинилися в скрутному становищі.

Від атак Ірану багато хто тікає через Ефіопію

Доктор Міллер був у Досі, коли пролунали перші вибухи. "Це був один із тих моментів, коли ти говориш своїй дружині, що кохаєш її, що я і зробив", — сказав він.

Міллер, 45-річний фахівець із пульмонології, виїхав з Індії на тиждень раніше за свою дружину Сваті Нарру і 5-річну доньку Деві, щоб повернутися до своїх пацієнтів. І опинився в заручниках, оскільки полетіти додому було важко. Деякі з його попутників у готелі Andaz Doha, так і не скористалися своїми номерами, ночуючи на підземній парковці.

Він намагався додзвонитися до Держдепартаменту США, заповнити форми і зв'язатися з політиками Луїзіани — все безрезультатно. За кілька днів, коли Держдеп оголосив, що мандрівникам не слід розраховувати на допомогу уряду США в евакуації, він вирішив покинути регіон у будь-який можливий спосіб.

"Аеропорт Дохи все ще був закритий, а варіантів перельотів було мало. Деякі літаки вилітали з Ер-Ріяда, приблизно за дев'ять годин їзди", — згадує Міллер, який вирішив спробувати щастя і купив квиток на рейс до Аддіс-Абеби, Ефіопія.

Іран атакував усіх своїх сусідів, тож рейси було скасовано

Він швидко подав онлайн-заявки на візи в обидві країни, усвідомлюючи, що його маршрут додому, у США, став "божевільним і нереалістичним".

Американець найняв рекомендованого готелем водія, щоб той відвіз його до кордону з Саудівською Аравією, потім йому довелося знайти ще одного, щоб той допоміг йому пройти візовий і митний контроль, і третього, щоб той відвіз його від кордону до міжнародного аеропорту імені короля Халіда в Ер-Ріяді. Загалом послуги водія обійшлися йому приблизно в 3000 доларів.

У самому аеропорту було "зловісно тихо", тому що більшість рейсів — у такі місця, як Абу-Дабі, Делі, Гонконг і Коломбо (Шрі-Ланка) — було скасовано. Рейс до Ефіопії був переповнений. До наступного рейсу було 15 годин, тож Міллер сходив до Національного музею Ефіопії "в гості" до Люсі, скелета австралопітека віком 3,2 мільйона років, виявленого в країні 1974 року. Будучи, за його власним зізнанням, затятим послідовником Чарльза Дарвіна, доктор Міллер жартома заявив, що нізащо не проґавить шанс побачити "свою єдину справжню любов". Також він випив міцної місцевої кави.

Більшість рейсів з Ер-Ріяда скасовано Фото: Соцсети

Його рейс Ethiopian Airways, що прямував до Чикаго, через шість із половиною годин здійснив дозаправку в Римі, але пасажири не вийшли. Потім, заправивши баки, літак злетів у Чикаго, де приземлився приблизно за тиждень після того, як його перший рейс здійснив розворот у повітрі. І вже звідти доктор Міллер полетів у рідний Новий Орлеан після невеликого інциденту, коли його літак врізався в багажний візок на злітній смузі. З моменту його втечі з Катару минуло понад 60 годин, і, за оцінками доктора Міллера, загалом зворотний шлях обійшовся майже в 10 000 доларів. Держдепартамент США передзвонив йому за добу після того, як він опинився вдома, запропонувавши відстежувати повідомлення, якщо він все ще в Катарі.

Подорож доктора Міллера була доволі бюджетною, якщо врахувати, які нечувані гроші витрачають мільйонери, щоб покинути країни Перської затоки.

Після атак Ірану зросла популярність приватних літаків, як і їхня вартість

Попит на приватні чартерні рейси з Близького Сходу різко зріс від початку американсько-ізраїльського конфлікту з Іраном, і ті, хто може собі це дозволити, платять астрономічні ціни за виліт з регіону.

"Ми отримуємо запити від сімей з дуже високим рівнем доходу, транснаціональних корпорацій, які переводять на нове місце роботи топ-менеджерів, а також від великих груп, як-от спортивних команд і труп, які гастролюють, яким, як і раніше, необхідно переїхати разом", — сказав Бернардус Ворстер, генеральний директор приватної чартерної компанії SHY Aviation, зазначивши, що в звичайний день відбувається від 10 до 15 рейсів приватних літаків зі столиці Оману, Маската, Дубая і столиці Саудівської Аравії, Ер-Ріяда, але минулої середи їх кількість різко зросла до 98.

За словами Ворстера, підвищений попит, обмежена кількість доступних літаків і вищі страхові внески сприяли зростанню цін порівняно зі звичайним рівнем, як і той факт, що в переважній більшості випадків літаки повертаються в регіон порожніми, а це означає, що клієнти оплачують обидва сегменти подорожі.

Він додав, що під час одного з рейсів група з 12 осіб та їхній собака здійснили переліт із Маската до Стамбула (Туреччина), який тривав п'ять годин, і заплатили за це 145 000 доларів.

За словами Ворстера, до конфлікту такий самий переліт обійшовся б приблизно в 60 000 доларів, що еквівалентно збільшенню вартості на 142%.

"Стамбул став найпопулярнішим напрямком через його близькість до регіону", — сказав Ворстер, додавши, що до числа інших популярних напрямків належать Афіни і Мумбаї.

Наразі десятки тисяч людей намагаються покинути регіон, і уряди різних країн світу працюють над організацією репатріаційних рейсів після того, як робота комерційних авіаліній була серйозно порушена через конфлікт.

У понеділок Держдепартамент США заявив, що організував понад два десятки чартерних рейсів та евакуював тисячі американців із регіону, водночас високопосадовець додав, що "доступність комерційних рейсів у регіоні продовжує поліпшуватися", але водночас попит на приватні літаки тільки зростає.

Нагадаємо, новий верховний лідер країни Моджтаба Хаменеї виступив із першим посланням до населення після свого обрання. Він пообіцяв помститися за кров усіх мучеників країни. Хаменеї наголосив, що ворогом Ірану є тільки США, натомість з іншими країнами Близького Сходу його країна має намір дружити.

При цьому тільки 11 березня Іран атакував безпілотниками нафтосховища в порту Омана, де почалася масштабна пожежа.