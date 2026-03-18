Жодної паніки: у Дубаї заарештовують туристів, які "псують" імідж ідеального міста

Коли Іран почав атакувати своїх сусідів після початку операції США та Ізраїлю "Епічна лють", туристи та експати почали постити фото і відео пожеж і вибухів, забувши, що вони перебувають в ОАЕ, країні з дуже суворою цензурою.

Для багатьох іноземців у Дубаї стало сюрпризом, коли їх заарештували за публікацію обстрілів і вибухів. Так, туриста з Європи, який опублікував фото палаючого готелю, забрала поліція, і відтоді його ніхто не бачив, повідомляє Daily Mail.

Батька трьох дітей, який опублікував фотографію всесвітньо відомого готелю Fairmont The Palm після удару іранського безпілотника "Шахед", затримали 9 березня. Він проживав у готелі зі своєю дівчиною, де і був заарештований.

Влада заявила, що його відвезуть у поліцейську дільницю Аль-Кусаїса на одну-дві години, а потім повернуть, але відтоді його ніхто не бачив.

Відповідно до своїх суворих законів з кібербезпеки, які іноземці найчастіше не знають, поліція ОАЕ затримала десятки людей за поширення відеозаписів іранських атак у відчайдушній спробі зберегти нібито безтурботний імідж міста.

Відео дня

Під час останньої кампанії з припинення порушень турист опиняється в правоохоронній системі ОАЕ, де його утримують без доступу до адвоката, посольства або телефону, повідомляє Радха Стірлінг із правозахисної організації Detained in Dubai.

Неназваний "турист із Європи" зміг повідомити сім'ї, що вже вибачився перед урядом Об'єднаних Арабських Еміратів, заявив, що шкодує про публікацію відео, але однаково залишається за ґратами, хоча відео і було опубліковано до того, як було видано попередження про публікацію подібного контенту.

За публікацію відео атаки на готель Creek Harbour у Дубаї було затримано молодого чоловіка та його батька, які були на відпочинку.

Це сталося після того, як троє іноземних громадян, які вижили після удару безпілотника по Дубаю, були заарештовані за надсилання фотографій вибуху своїм близьким. Вони сфотографували свої квартири в Крік-Гарборі після потужного вибуху, а потім відправили фотографії членам сім'ї в приватному порядку.

Пізніше їх заарештувала поліція після того, як співробітники правоохоронних органів зажадали показати їхні телефони.

Минулого тижня 60-річний британець став одним із 21 людини, яким було висунуто звинувачення відповідно до законодавства про кіберзлочини у зв'язку з відеороликами та повідомленнями в соціальних мережах, що стосуються нещодавніх ракетних ударів.

Жителя Лондона звинувачують у "трансляції, публікації, перевиданні" або "поширенні чуток чи провокаційної пропаганди, що може порушити громадську безпеку". Чоловік заявив, що видалив відео зі свого телефону і не мав наміру вчиняти нічого протиправного.

Минулими вихідними поліція ОАЕ опублікувала фотографії 25 осіб, заарештованих за поширення "військових відеоматеріалів". І їм загрожує від двох до п'яти років за ґратами.

Уряд ОАЕ жорстко контролює соціальні мережі і у відповідь на початок війни пригрозив тюремним ув'язненням будь-кому, хто поширює інформацію, що "призводить до розпалювання паніки серед населення".

У перші дні конфлікту в соціальних мережах регулярно поширювалися відеозаписи ударів безпілотників і ракет, але зараз вони майже зникли, поступившись місцем потоку постів, що вихваляють уряд Дубая.

Тільки поліція Абу-Дабі заарештувала 45 осіб різних національностей за зйомку різних місць на тлі поточних подій і розміщення відеороликів у соціальних мережах.

Другу групу було заарештовано за публікацію відеозаписів нападів, які були або створені за допомогою штучного інтелекту, або відбулися за межами ОАЕ.

Третя група обвинувачених складається з людей, які публікували матеріали, що "прославляють ворожу державу".

"Порушникам загрожує кримінальне покарання, включно з тюремним ув'язненням і штрафами в розмірі щонайменше 200 000 дирхамів [41 000 фунтів стерлінгів]", — повідомили в поліції та застерегли від фотографування об'єктів, що мають критичне значення.

Нагадаємо, 7 березня президент Об'єднаних Арабських Еміратів Мохаммед бін Заїд Аль Нагаян заявив, що його країна фактично "перебуває у стані війни", проте почувається впевнено і готова дати відсіч будь-яким загрозам.

Раніше Фокус розповідав, як іноземці виїжджають з країн Близького Сходу, в умовах, коли літаки не літають, а Іран не припиняє обстріли.