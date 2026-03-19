"Прогрес реальний": у Fire Point розповіли, коли українські ракети зможуть вдарити по Москві

Україна активно нарощує власне виробництво далекобійних ракет на тлі дефіциту західного озброєння та вже демонструє здатність завдавати ударів углиб території Росії. Нові розробки можуть потенційно досягати Москви вже найближчими місяцями, однак їхній вплив на перебіг війни поки оцінюють обережно.

Як пише видання Foreign Policy, попри постійні російські атаки, Україна змогла знайти ефективні способи відповідати ударами по тилових об’єктах противника. Українські далекобійні безпілотники майже щодня атакують російську інфраструктуру, включно з енергетичними об’єктами, складами та аеродромами на відстані до тисячі миль від фронту.

Водночас дрони часто стикаються з потужною російською протиповітряною обороною. Більш ефективними у прориві є ракети, однак їх Україні бракує. Зокрема, Німеччина тривалий час не передає ракети Taurus, а постачання деяких американських далекобійних боєприпасів скоротилося на тлі інших глобальних конфліктів.

У відповідь Україна зробила ставку на розвиток власного ракетного виробництва. Йдеться про прискорені технологічні рішення, використання доступних матеріалів та спрощення виробничих процесів. За словами представників оборонної галузі, частину технічних рішень вдалося адаптувати з відкритих джерел із подальшими доопрацюваннями.

Наприкінці 2024 року Україна почала запускати власні балістичні ракети, зокрема "Сапсан", а також випробовувати нову крилату ракету "Фламінго", розроблену приватним сектором. Остання здатна уражати цілі на відстані до 3000 км і нести значне бойове навантаження, а її навігаційна система краще протидіє засобам радіоелектронної боротьби.

У лютому Україна вже застосувала "Фламінго" для удару по військово-промисловому об’єкту в Росії на відстані понад 1000 км від Москви. Після цього розпочалося серійне виробництво ракети, хоча наразі темпи залишаються обмеженими.

Аналітики зазначають, що раніше Росія користувалася так званою "тиранією відстані", яка дозволяла захищати ключові оборонні об’єкти в глибині території. Нові українські розробки поступово нівелюють цю перевагу, хоча їхній масовий вплив ще попереду.

Особливу роль у розвитку відіграє приватна компанія Fire Point, яка значно наростила виробництво — від сотень безпілотників до десятків тисяч одиниць на рік. Компанія також працює над новими балістичними ракетами, які, за заявами розробників, можуть досягати Москви вже до кінця літа.

Водночас головною проблемою залишається потужна система ППО навколо російської столиці та Санкт-Петербурга, через яку складно прорватися навіть крилатим ракетам. Розробники сподіваються, що нові високошвидкісні ракети зможуть частково подолати ці бар’єри.

Експерти наголошують, що попри значний прогрес, українські ракетні програми потребують часу, ресурсів і масштабних випробувань. Вони значно дешевші за західні аналоги і можуть швидше вироблятися, однак поступаються їм за рівнем технологічної зрілості.

Очікується, що Україна й надалі нарощуватиме виробництво далекобійних ракет у 2026 році та може інтегрувати їх у комбіновані удари разом із безпілотниками для перевантаження російської ППО. Втім, навіть за оптимістичного сценарію це не дозволить найближчим часом зрівнятися з Росією за обсягами ракетного озброєння.

Ба більше, OSINT-аналітики повідомляли, що Росія розширила систему протиповітряної оборони навколо Москви, встановивши спеціальні вежі з комплексами "Панцир-С1", які можуть виявляти й збивати низьколітаючі дрони та крилаті ракети.