"Прогресс реальный": в Fire Point рассказали, когда украинские ракеты смогут ударить по Москве

Украина активно наращивает собственное производство дальнобойных ракет на фоне дефицита западного вооружения и уже демонстрирует способность наносить удары вглубь территории России. Новые разработки могут потенциально достигать Москвы уже в ближайшие месяцы, однако их влияние на ход войны пока оценивают осторожно.

Как пишет издание Foreign Policy, несмотря на постоянные российские атаки, Украина смогла найти эффективные способы отвечать ударами по тыловым объектам противника. Украинские дальнобойные беспилотники почти ежедневно атакуют российскую инфраструктуру, включая энергетические объекты, склады и аэродромы на расстоянии до тысячи миль от фронта.

В то же время дроны часто сталкиваются с мощной российской противовоздушной обороной. Более эффективными в прорыве являются ракеты, однако их Украине не хватает. В частности, Германия длительное время не передает ракеты Taurus, а поставки некоторых американских дальнобойных боеприпасов сократились на фоне других глобальных конфликтов.

Відео дня

В ответ Украина сделала ставку на развитие собственного ракетного производства. Речь идет об ускоренных технологических решениях, использовании доступных материалов и упрощении производственных процессов. По словам представителей оборонной отрасли, часть технических решений удалось адаптировать из открытых источников с последующими доработками.

В конце 2024 года Украина начала запускать собственные баллистические ракеты, в частности "Сапсан", а также испытывать новую крылатую ракету "Фламинго", разработанную частным сектором. Последняя способна поражать цели на расстоянии до 3000 км и нести значительную боевую нагрузку, а ее навигационная система лучше противодействует средствам радиоэлектронной борьбы.

В феврале Украина уже применила "Фламинго" для удара по военно-промышленному объекту в России на расстоянии более 1000 км от Москвы. После этого началось серийное производство ракеты, хотя пока темпы остаются ограниченными.

Аналитики отмечают, что ранее Россия пользовалась так называемой "тиранией расстояния", которая позволяла защищать ключевые оборонительные объекты в глубине территории. Новые украинские разработки постепенно нивелируют это преимущество, хотя их массовое влияние еще впереди.

Особую роль в развитии играет частная компания Fire Point, которая значительно нарастила производство — от сотен беспилотников до десятков тысяч единиц в год. Компания также работает над новыми баллистическими ракетами, которые, по заявлениям разработчиков, могут достигать Москвы уже к концу лета.

В то же время главной проблемой остается мощная система ПВО вокруг российской столицы и Санкт-Петербурга, через которую сложно прорваться даже крылатым ракетам. Разработчики надеются, что новые высокоскоростные ракеты смогут частично преодолеть эти барьеры.

Эксперты отмечают, что несмотря на значительный прогресс, украинские ракетные программы требуют времени, ресурсов и масштабных испытаний. Они значительно дешевле западных аналогов и могут быстрее производиться, однако уступают им по уровню технологической зрелости.

Ожидается, что Украина и в дальнейшем будет наращивать производство дальнобойных ракет в 2026 году и может интегрировать их в комбинированные удары вместе с беспилотниками для перегрузки российской ПВО. Впрочем, даже при оптимистическом сценарии это не позволит в ближайшее время сравняться с Россией по объемам ракетного вооружения.

Также Фокус писал, что 16 марта в Москве возле Кремля утром заметили усиленное патрулирование. Так, вдоль стен и на ключевых объектах стояли мобильно-огневые группы и вооруженные сотрудники Федеральной службы охраны.

Более того, OSINT-аналитики сообщали, что Россия расширила систему противовоздушной обороны вокруг Москвы, установив специальные башни с комплексами "Панцирь-С1", которые могут обнаруживать и сбивать низколетящие дроны и крылатые ракеты.