Вокруг Москвы возвели новые башни ПВО: эксперты показали точное расположение "Панцирей-С1" (карта)

Россия, как сообщают эксперты, значительно расширила систему противовоздушной обороны вокруг Москвы. В частности, были возведены специализированные башни для размещения зенитно-ракетных комплексов "Панцирь-С1", которые, по оценкам аналитиков, позволяют обнаруживать и уничтожать низковысотные цели, в частности украинские дроны и крылатые ракеты.

По данным портала "Милитарный", подтверждением служит карта позиций, опубликованная OSINT-аналитиком jembob на платформе X.

Так, с мая по сентябрь 2025 года вокруг Москвы было возведено примерно 43 новые башни. Как отмечают источники, каждое сооружение состоит из бетонной насыпи и металлической башни, на которой установлен комплекс "Панцирь-С1". Из-за стационарной конструкции эти комплексы теряют мобильность, но в то же время получили больший радиус обнаружения и поражения малых целей.

Расширение системы ПВО, очевидно, стало реакцией на увеличение дальности и точности украинских крылатых ракет и дронов, которые все чаще преодолевают российские системы и поражают стратегические объекты. Как отмечает автор публикации, Москва, таким образом, стремится снизить риски во время потенциальных массированных атак на столицу.

По информации jembob, новые башни установлены не только вокруг Москвы. Они, как сообщают источники, появились вблизи важных промышленных объектов и городов — Валдай, Санкт-Петербург, Сочи, Владимир — а также на нефтеперерабатывающих заводах и электроподстанциях в радиусе до 1500 км. В целом, за прошлый год было создано более 100 дополнительных позиций "Панцирь-С1", что, по мнению аналитиков, демонстрирует системное усиление противовоздушной обороны на ключевых направлениях.

Эксперты отмечают, что Россия сочетает мобильные и стационарные системы ПВО. Цель, очевидно, заключается в том, чтобы максимально эффективно противодействовать современным высокоточным и малозаметным угрозам.

Напомним, что благодаря совместным действиям дронов Военно-морских сил Украины и Сил специальных операций было уничтожено три российских зенитно-ракетных комплекса "Панцирь-С1" в Крыму. Кроме того, украинские дроны поразили скоростной десантный катер "БК-16" и базу беспилотников "Орион" на аэродроме "Кировское.

Также Фокус писал, что в 2025 году украинские партизаны обнаружили новую позицию ПВО российских войск в Севастополе. Там оккупанты установили комплекс "Панцирь-С1", а рядом разместили дополнительную зенитную установку.