Новая позиция ПВО оккупантов зафиксирована в Севастополе: партизаны обнаружили "Панцирь-С1" (фото)

Партизаны нашли новую позицию ПВО оккупантов в Севастополе. Россияне установили новый комплекс "Панцирь-С1" в Крыму, а рядом с ним — зенитную установку.

Крымские партизаны обнаружили "Панцирь-С1" оккупантов в Севастополе. Новую позицию вражеской ПВО нашли благодаря агенту из состава подразделения ВС РФ на полуострове. Об этом 3 декабря сообщили в сообществе "Атеш".

"Нами обнаружен и зафиксирован зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" — важный элемент прикрытия критически важных объектов", — заявили партизаны.

Фото, обнародованное партизанами Фото: АТЕШ / Telegram

Новый комплекс "Панцирь-С1" прикрывает зенитная установка ЗУ-23-2, которую оккупанты разместили рядом. Старая установка защищает комплекс ПВО от налетов ударных дронов.

"Это показывает, что враг панически боится ударов по своим современным системам и использует старые комплексы в качестве их защиты", — подчеркнули партизаны.

Они добавили, что все точные координаты новой позиции ПВО в Крыму передали Силам обороны.

Новый комплекс "Панцирь-С1" в Крыму: что о нем известно

Как ранее передавал Фокус, самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного и морского базирования "Панцирь-С1" находится на вооружении ВС РФ еще с 2012 года, в 2015 году он был модернизирован.

Фото комплекса "Панцирь-С1" Фото: Wikipedia

Технические характеристики этого ЗРПК таковы:

экипаж — 3 человека;

боезапас — 12 ракет;

дальность цели — до 7 километров;

высотность цели — до 5 километров;

дальность ракетного вооружения — до 20 километров;

спаренный зенитный автомат калибра 30 мм.

Напомним, ночью на 28 ноября Силы специальных операций ВСУ нанесли удары по району хранения и пуска "Шахедов" в Крыму.

Ночью на 4 декабря в Орловской области и Ставропольском крае РФ гремели сильные взрывы. Под ударом, вероятно, оказался крупный химзавод "Азот".