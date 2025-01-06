Россия за день потеряла пять систем ПВО стоимостью $350 млн: подробности операций (видео)

Украина часто нацеливалась на передовые российские системы ПВО. Считается, что стоимость российского самоходного зенитного комплекса "Панцирь-С1" составляет от 15 до 20 миллионов долларов.

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Украина атаковала пять российских систем ПВО стоимостью около 350 миллионов долларов в течение дня. ВС РФ потеряли два зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1", один ЗРК "Оса", а также два ЗРК С-300. Об этом пишет Newsweek со ссылкой на данные украинских военных и военного репортера.

Украина часто нацеливалась на передовые российские системы ПВО. Считается, что стоимость российского самоходного зенитного комплекса "Панцирь-С1" оценивается от 15 до 20 миллионов долларов.

Мобильная система малой дальности предназначена для использования против самолетов, крылатых ракет и высокоточных боеприпасов, а также для поддержки других подразделений ПВО от более крупных ударов.

Россия развернула эти системы для защиты своих ценных активов, включая Крымский мост.

Предполагается, что стоимость российской зенитной ракетной системы "Оса-АКМ" составляет 10 млн долларов, а системы ПВО С-300 оцениваются в 150 миллионов долларов каждая.

В понедельник украинские ВМС сообщили, что два зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1" и один зенитный комплекс "Оса" были уничтожены в течение дня.

Министерство обороны Украины отдельно подтвердило уничтожение одного из комплексов "Панцирь-С1" в Херсонской области Украины, поделившись 12-секундным клипом, на котором якобы показан беспилотник, приближающийся к объекту.

Уничтожение российского ЗРПК "Панцирь-С1"

Украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко опубликовал пост об уничтожении двух российских зенитных ракетных комплексах С-300.

В течение 24 часов в зоне ответственности Южных сил обороны были уничтожены две вражеские системы ПВО С-300, отметил автор публикации.

ВМС Украины написали в своем сообщении в социальных сетях в понедельник, 6 декабря.

Силами и средствами Военно-морских сил Вооруженных сил Украины уничтожены (повреждены) три российских зенитных ракетных комплекса, говорилось в публикации.

Аналитики из "Института изучения войны" (ISW), американского аналитического центра, ранее оценили, что украинские военные, вероятно, участвуют в кампании, направленной на ослабление российской ПВО; в случае успеха это может позволить Украине более эффективно использовать пилотируемую авиацию в долгосрочной перспективе.

Российский "Панцирь-С1"

Российский "Панцирь-С1"

Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного и морского базирования "Панцирь-С1" находится на вооружении ВС РФ с 2012 года, в 2015 появился ЗРПК с улучшенными характеристиками.

экипаж — 3 человека;

боезапас — 12 ракет;

дальность цели — до 7 км;

высотность цели — до 5 км;

дальность ракетного вооружения — до 20 км;

также есть спаренный зенитный автомат калибра 30 мм;

Напомним, что нардеп Гончаренко заявил, что в Силах обороны больше людей, чем в ВС РФ. Появилась реакция военных.

Также сообщалось, что солдаты КНДР выгоняют россиян из домов на холод, чтобы спрятаться от дронов.