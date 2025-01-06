Росія за день втратила п'ять систем ППО вартістю $350 млн: подробиці операцій (відео)
Україна часто націлювалася на передові російські системи ППО. Вважається, що вартість російського самохідного зенітного комплексу "Панцир-С1" становить від 15 до 20 мільйонів доларів.
Україна атакувала п'ять російських систем ППО вартістю близько 350 мільйонів доларів протягом дня. ЗС РФ втратили два зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир-С1", один ЗРК "Оса", а також два ЗРК С-300. Про це пише Newsweek з посиланням на дані українських військових і військового репортера.
Україна часто націлювалася на передові російські системи ППО. Вважається, що вартість російського самохідного зенітного комплексу "Панцир-С1" оцінюється від 15 до 20 мільйонів доларів.
Мобільна система малої дальності призначена для використання проти літаків, крилатих ракет і високоточних боєприпасів, а також для підтримки інших підрозділів ППО від більших ударів.
Росія розгорнула ці системи для захисту своїх цінних активів, включно з Кримським мостом.
Передбачається, що вартість російської зенітної ракетної системи "Оса-АКМ" становить 10 млн доларів, а системи ППО С-300 оцінюються в 150 мільйонів доларів кожна.
У понеділок українські ВМС повідомили, що два зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир-С1" і один зенітний комплекс "Оса" були знищені протягом дня.
Міністерство оборони України окремо підтвердило знищення одного з комплексів "Панцир-С1" у Херсонській області України, поділившись 12-секундним кліпом, на якому нібито показано безпілотник, що наближається до об'єкта.
Український воєнний кореспондент Андрій Цаплієнко опублікував пост про знищення двох російських зенітних ракетних комплексів С-300.
Протягом 24 годин у зоні відповідальності Південних сил оборони було знищено дві ворожі системи ППО С-300, зазначив автор публікації.
ВМС України написали у своєму повідомленні в соціальних мережах у понеділок, 6 грудня.
Силами й засобами Військово-морських сил Збройних сил України знищено (пошкоджено) три російські зенітні ракетні комплекси, йшлося в публікації.
Аналітики з "Інституту вивчення війни" (ISW), американського аналітичного центру, раніше оцінили, що українські військові, імовірно, беруть участь у кампанії, спрямованій на ослаблення російської ППО; у разі успіху це може дати змогу Україні ефективніше використовувати пілотовану авіацію в довгостроковій перспективі.
Російський "Панцир-С1"
Самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс (ЗРПК) наземного і морського базування "Панцир-С1" перебуває на озброєнні ЗС РФ із 2012 року, 2015-го з'явився ЗРПК із поліпшеними характеристиками.
- екіпаж — 3 людини;
- боєзапас — 12 ракет;
- дальність цілі — до 7 км;
- висотність цілі — до 5 км;
- дальність ракетного озброєння — до 20 км;
- також є спарений зенітний автомат калібру 30 мм;
Нагадаємо, що нардеп Гончаренко заявив, що в Силах оборони більше людей, ніж у ЗС РФ. З'явилася реакція військових.
Також повідомлялося, що солдати КНДР виганяють росіян із будинків на холод, щоб сховатися від дронів.