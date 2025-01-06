Гончаренко заявил, что в Силах обороны больше людей, чем в ВС РФ: военные отреагировали

Нардеп Алексей Гончаренко привел статистику, по которой в Силах обороны служат 1 млн человек против 700 тысяч оккупантов, и подверг сомнению потребность украинской армии в людях. Военные ВСУ напомнили, что россияне на территории Украины — это исключительно боевые подразделения, а тыловые структуры находятся в РФ.

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Народный депутат Верховной Рады от фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко выразил сомнения в необходимости усиления мобилизации в Украине. Он сравнил количество оккупантов и людей в Силах обороны Украины и пришел к выводу, что украинских военных должно быть больше. Гончаренко написал об этом в своем Telegram-канале и спросил, почему наступление ВС РФ объясняют преимуществом в количестве личного состава. Военнослужащие ВСУ отреагировали на заявления нардепа и указали на ошибки в его суждениях.

Алексей Гончаренко написал, что по статистике в Силах Обороны служит 1 млн человек, а россиян на территории Украины — 600-700 тысяч.

"Нам постоянно говорят о том, что мы отступаем, потому что россиян в 5 раз больше. Их по статистике — 600-700 тысяч на территории Украины. Банальная математика говорит о том, что должно быть нас больше. Где все люди? Это мертвые люди?" — спросил нардеп.

Он сказал, что не понимает, почему военное руководство говорит о потребности в новобранцах.

"Чтобы что? Брать с них взятки?", — спросил Гончаренко.

Нардеп Алексей Гончаренко выразил сомнения в том, что Силы Обороны нуждаются в большем количестве людей Фото: Скриншот

Военные ответили на вопрос Алексея Гончаренко о количестве людей в ВСУ

Командир взвода 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман" в своем Telegram-канале "Говорят Снайпер" ответил, что 600-700 тысяч россиян в Украине — это исключительно боевые, штурмовые подразделения, а тыловые структуры — штабы, логистика, госпитали — находятся на территории РФ.

"В соответствии с этим, вам надо объяснять, из чего сформирован 1 млн, сколько из них воюет, сколько в госпиталях каждый месяц, на учениях, и какая у нас возможность по восстановлению резерва?" — написал Бунятов.

Станислав Бунятов пояснил, что 600-700 тысяч россиян — это исключительно боевые подразделения без учета тыла Фото: Скриншот

Также нардепу ответил лейтенант Вооруженных Сил Украины с позывным "Алекс" в Telegram-канале "Офицер". Он также отметил, что россияне значительно преобладают в количестве именно пехоты и штурмовиков.

"Я просто не хочу разводить тотальную измену, но те кто хоть каким-то боком причастен к войску, знает, что с личным составом у нас реально есть большие проблемы", — сказал "Алекс".

Боец, как и "Осман", указал на манипуляцию в цифрах и объяснил, что в 1 млн Сил Обороны входят все части обеспечения, а 700 тысяч постоянного состава ВС РФ — это боевые подразделения. Большая часть сил поддержки и обеспечения врага находятся на территории России, включая ракетные войска, флот, авиацию и тому подобное.

Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" указал на манипуляцию в цифрах в посте Гончаренко Фото: Скриншот

Еще один боец ВСУ в Telegram-канале "Бахмутский демон" напомнил о роли тылового обеспечения в армии. Он отметил, что в личный состав Сил Обороны входят киберспециалисты, штабы, информационные подразделения, аналитики, разведчики, а война ведется не только в окопах.

"И это касается всех кстати, которые говорят, что если кто-то в условном Киеве, Днепре или Кропивницком, или еще где-то — он в комфорте. А пилоты самолетов в комфорте А кое-кто вообще выполняет разведывательные действия из такого "комфорта" и находится под пристальными попытками российской разведки его задвухсотить в тылу", — написал "Бухмутский демон".

Напомним, 5 января Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил о "проблемных вопросах, которые необходимо решить". Так он прокомментировал скандал с формированием 155-й механизированной бригады "Анна Киевская", которую, по словам журналиста Юрия Бутусова, перед первым боем самовольно оставили 1 700 военных.

3 января военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов сказал в интервью, что украинцы очень терпят СЗЧ и уклонистов, и это может привести к потере страны.