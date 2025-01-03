Украинцы очень толерантны к СОЧ и уклонистам: военный ВСУ рассказал, чем это грозит стране

Чтобы на фронте не возникало ситуации с немотивированными военными, ими должны заниматься профессиональные рекрутеры, считает военный Кирилл Сазонов. Иначе украинцы могут навсегда потерять свою страну.

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Когда все украинцы будут добровольцами, как в начале полномасштабного вторжения в 2022 году, вопрос с бойцами, которые самовольно покидают поле боя, фактически не возникнет. Такое мнение в эфире "КИЕВ24" высказал военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов.

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По его словам, такая проблема будет из-за людей, которые не хотят защищать свою страну, прячутся от ТЦК, а попав в армию только думают, как его оставить.

Исправить ситуацию, надеется Кирилл Сазонов, сможет рекрутинг, если им будут заниматься профессионалы.

"Если этим будут заниматься профессионалы, то рекрутинг именно должен обеспечить нас добровольцами, теми, кто понимает, почему он сюда идет", — подчеркнул военный, отметив, что сейчас набором в армию, как правило, занимаются те, кого "не жалко" или же люди, которые не нужны на фронте.

Впрочем, в целом украинское общество очень терпит и СОЧ, и уклонистов, считает Кирилл Сазонов. И если их будет много, ВСУ могут не удержать ситуацию и мы потеряем Украину, допустил он такой рисковый сценарий.

Напомним, что 28 ноября 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о внесении изменений в часть вторую статьи 24 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе". Им предусматривалось, что военнослужащие, совершившие самовольное оставление части или дезертирство, должны были вернуться на службу до 1 января 2025 года. Военные получили возможность избежать уголовной ответственности с сохранением выплат и льгот.