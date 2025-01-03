Українці дуже толерують СЗЧ та ухилянтів: військовий ЗСУ розповів, чим це загрожує країні

Аби на фронті не виникало ситуації з невмотивованими військовими, ними повинні займатися професійні рекрутери, вважає військовий Кирило Сазонов. Інакше українці можуть назавжди втрати свою країну.

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Коли всі українці будуть добровольцями, як на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році, питання із бійцями, які самовільно залишають поле боя, фактично не виникне. Таку думку в ефірі КИЇВ24 висловив військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов.

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За його словами, така проблема буде через людей, які не хочуть захищати свою країну, ховаються від ТЦК, а потрапивши до війська лише думають, як його залишити.

Виправити ситуацію, сподівається Кирило Сазонов, зможе рекрутинг, якщо ним займатимуться професіонали.

"Якщо цим будуть займатися професіонали, то рекрутинг саме має забезпечити нас добровольцями, тими, хто розуміє, чому він сюди йде", — наголосив військовий, зазначивши, що зараз набором до армії, як правило, займаються ті, кого "не шкода" або ж люди, які не потрібні на фронті.

Утім загалом українське суспільство дуже толерує і СЗЧ, і ухилянтів, гадає Кирило Сазонов. І якщо їх буде багато, ЗСУ можуть не втримати ситуацію й ми втратимо Україну, допустив він такий ризиковий сценарій.

Нагадаємо, що 28 листопада 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт про внесення змін до частини другої статті 24 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу". Ним передбачалося, що військовослужбовці, які вчинили самовільне залишення частини чи дезертирство, мали повернутися на службу до 1 січня 2025 року. Військові отримали можливість уникнути кримінальної відповідальності зі збереженням виплат та пільг.