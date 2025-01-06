Гончаренко заявив, що в Силах оборони більше людей, ніж у ЗС РФ: військові відреагували

Нардеп Олексій Гончаренко навів статистику, за якою в Силах оборони служать 1 млн людей проти 700 тисяч окупантів, і піддав сумніву потребу української армії в людях. Військові ЗСУ нагадали, що росіяни на території України — це виключно бойові підрозділи, а тилові структури знаходяться в РФ.

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Народний депутат Верховної Ради від фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко висловив сумніви в необхідності посилення мобілізації в Україні. Він порівняв кількість окупантів і людей в Силах оборони України та дійшов висновку, що українських військових має бути більше. Гончаренко написав про це у своєму Telegram-каналі та запитався, чому наступ ЗС РФ пояснюють перевагою в кількості особового складу. Військовослужбовці ЗСУ відреагували на заяви нардепа та вказали на помилки в його судженнях.

Олексій Гончаренко написав, що за статистикою в Силах Оборони служить 1 млн людей, а росіян на території України — 600-700 тисяч.

"Нам постійно кажуть про те, що ми відступаємо, бо росіян в 5 разів більше. Їх по статистиці — 600-700 тисяч на території України. Банальна математика говорить про те, що має бути нас більше. Де всі люди? Це мертві люди?" — запитав нардеп.

Він сказав, що не розуміє, чому військове керівництво говорить про потребу в новобранцях.

"Щоб що? Брати з них хабарі?", — спитав Гончаренко.

Нардеп Олексій Гончаренко висловив сумніви в тому, що Сили Оборони потребують більше людей Фото: Скриншот

Військові відповіли на питання Олексія Гончаренка про кількість людей в ЗСУ

Командир взводу 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" Станіслав Бунятов із позивним "Осман" у своєму Telegram-каналі "Говорять Снайпер" відповів, що 600-700 тисяч росіян в Україні — це виключно бойові, штурмові підрозділи, а тилові структури — штаби, логістика, шпиталі — знаходяться на території РФ.

"Відповідно до цього, вам треба пояснювати, з чого сформовано 1 млн, скільки з них воює, скільки в госпіталях кожен місяць, на навчаннях, і яка в нас можливість по відновлення резерву?" — написав Бунятов.

Станіслав Бунятов пояснив, що 600-700 тисяч росіян — це виключно бойові підрозділи без урахування тилу Фото: Скриншот

Також нардепу відповів лейтенант Збройних Сил України із позивним "Алекс" у Telegram-каналі "Офіцер". Він також зазначив, що росіяни значно переважають в кількості саме піхоти та штурмовиків.

"Я просто не хочу розводити тотальну зраду, але ті хто хоч якимось боком причетний до війська, знає, що з особовим складом у нас реально є великі проблеми", — сказав "Алекс".

Боєць, як і "Осман", вказав на маніпуляцію в цифрах і пояснив, що до 1 млн Сил Оборони входять усі частини забезпечення, а 700 тисяч постійного складу ЗС РФ — це бойові підрозділи. Більша частина сил підтримки та забезпечення ворога знаходяться на території Росії, включно з ракетними військами, флотом, авіацією тощо.

Лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" вказав на маніпуляцію в цифрах у пості Гончаренка Фото: Скриншот

Іще один боєць ЗСУ у Telegram-каналі "Бахмутський демон" нагадав про роль тилового забезпечення в армії. Він зазначив, що до особового складу Сил Оборони входять кіберфахівці, штаби, інформаційні підрозділи, аналітики, розвідники, а війна ведеться не лише в окопах.

"І це стосується всіх до речі, які кажуть, що якщо хтось в умовному Києві, Дніпрі чи Кропивницькому, чи ще десь — він в комфорті. А пілоти літаків у комфорті А дехто взагалі виконує розвідувальні дії з такого "комфорту" і перебуває під пильними спробами російської розвідки його задвухсотити в тилу", — написав "Бухмутський демон".

Нагадаємо, 5 січня Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив про "проблемні питання, які необхідно вирішити". Так він прокоментував скандал із формуванням 155-ї механізованої бригади "Анна Київська", яку, за словами журналіста Юрія Бутусов, перед першим боєм самовільно залишили 1 700 військових.

3 січня військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов сказав в інтерв'ю, що українці дуже толерують СЗЧ та ухилянтів, і це може призвести до втрати країни.