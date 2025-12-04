Нова позиція ППО окупантів зафіксована у Севастополі: партизани виявили "Панцир-С1" (фото)

Партизани знайшли нову позицію ППО окупантів у Севастополі. Росіяни встановили новий комплекс "Панцир-С1" у Криму, а поряд з ним — зенітну установку.

Кримські партизани виявили "Панцир-С1" окупантів у Севастополі. Нову позицію ворожої ППО знайшли завдяки агенту зі складу підрозділу ЗС РФ на півострові. Про це 3 грудня повідомили у спільноті "Атеш".

"Нами виявлено і зафіксовано зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1" — важливий елемент прикриття критично важливих об'єктів", — заявили партизани.

Фото, оприлюднене партизанами Фото: АТЕШ / Telegram

Новий комплекс "Панцир-С1" прикриває зенітна установка ЗУ-23-2, яку окупанти розмістили поруч. Стара установка захищає комплекс ППО від нальотів ударних дронів.

"Це показує, що ворог панічно боїться ударів по своїх сучасних системах і використовує старі комплекси в якості їх захисту", — підкреслили партизани.

Відео дня

Вони додали, що усі точні координати нової позиції ППО у Криму передали Силам оборони.

Новий комплекс "Панцир-С1" у Криму: що про нього відомо

Як раніше передавав Фокус, самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс наземного і морського базування "Панцир-С1" перебуває на озброєнні ЗС РФ ще з 2012 року, у 2015 році він був модернізований.

Фото комплексу "Панцир-С1" Фото: Wikipedia

Технічні характеристики цього ЗРГК такі:

екіпаж — 3 людини;

боєзапас — 12 ракет;

дальність цілі — до 7 кілометрів;

висотність цілі — до 5 кілометрів;

дальність ракетного озброєння — до 20 кілометрів;

спарений зенітний автомат калібру 30 мм.

Нагадаємо, вночі на 28 листопада Сили спеціальних операцій ЗСУ завдали ударів по району зберігання і пуску "Шахедів" у Криму.

Вночі на 4 грудня в Орловській області та Ставропольському краю РФ гриміли сильні вибухи. Під ударом, ймовірно, опинився великий хімзавод "Азот".