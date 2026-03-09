Навколо Москви звели нові вежі ППО: експерти показали точне розташування "Панцирів-С1" (карта)

Росія, як повідомляють експерти, значно розширила систему протиповітряної оборони навколо Москви. Зокрема, було зведено спеціалізовані вежі для розміщення зенітно-ракетних комплексів "Панцир-С1", які, за оцінками аналітиків, дозволяють виявляти і знищувати низьковисотні цілі, зокрема українські дрони та крилаті ракети.

За даними порталу "Мілітарний", підтвердженням служить карта позицій, опублікована OSINT-аналітиком jembob на платформі X.

Так, з травня по вересень 2025 року навколо Москви було зведено приблизно 43 нові вежі. Як зазначають джерела, кожна споруда складається з бетонного насипу і металевої башти, на якій встановлено комплекс "Панцир-С1". Через стаціонарну конструкцію ці комплекси втрачають мобільність, але, водночас, отримали більший радіус виявлення та ураження малих цілей.

Розширення системи ППО, очевидно, стало реакцією на збільшення дальності та точності українських крилатих ракет і дронів, які дедалі частіше долають російські системи та вражають стратегічні об’єкти. Як зазначає автор публікації, Москва, таким чином, прагне знизити ризики під час потенційних масованих атак на столицю.

Відео дня

За інформацією jembob, нові вежі встановлені не лише навколо Москви. Вони, як повідомляють джерела, з’явилися поблизу важливих промислових об’єктів і міст — Валдай, Санкт-Петербург, Сочі, Володимир — а також на нафтопереробних заводах і електропідстанціях у радіусі до 1500 км. У цілому, за минулий рік було створено понад 100 додаткових позицій "Панцир-С1", що, на думку аналітиків, демонструє системне посилення протиповітряної оборони на ключових напрямках.

Експерти відзначають, що Росія поєднує мобільні і стаціонарні системи ППО. Мета, очевидно, полягає у тому, щоб максимально ефективно протидіяти сучасним високоточним і малопомітним загрозам.

Нагадаємо, що завдяки спільним діям дронів Військово-морських сил України та Сил спеціальних операцій було знищено три російські зенітно-ракетні комплекси "Панцир-С1" у Криму. Крім того, українські дрони уразили швидкісний десантний катер "БК-16" та базу безпілотників "Оріон" на аеродромі "Кіровське.

Також Фокус писав, що у 2025 році українські партизани виявили нову позицію ППО російських військ у Севастополі. Там окупанти встановили комплекс "Панцир-С1", а поруч розмістили додаткову зенітну установку.