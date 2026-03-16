Москву третий день атакуют БпЛА: вокруг Кремля разместили мобильно-огневые группы, — соцсети

16 марта в Москве возле Кремля утром заметили усиленное патрулирование. Вдоль стен и на ключевых объектах стояли мобильно-огневые группы и вооруженные сотрудники Федеральной службы охраны.

По информации российского Telegram-канала "ВЧК-ОГПУ", дежурство проводилось по всему периметру Кремля и на трибуне мавзолея, где также были выставлены посты.

Как отмечает источник, сотрудники ФСО находились в масках и были вооружены. Они занимали позиции вдоль стен Кремля и на стратегически важных объектах, включая трибуну мавзолея.

Стоит отметить, что, по данным Telegram-канала Exilenova+, неизвестные беспилотники атакуют столицу РФ уже третий день подряд.

"Продолжаются "многочисленные волны" с БПЛА в сторону Москвы", — говорится в заметке.

Более того, по данным OSINT-аналитиков, Россия расширила систему противовоздушной обороны вокруг Москвы, установив специальные башни с комплексами "Панцирь-С1", которые могут обнаруживать и сбивать низколетящие дроны и крылатые ракеты. С мая по сентябрь 2025 года вокруг столицы построили около 43 таких стационарных башен, дающих больший радиус действия, хотя и потерявших мобильность. Очевидно, это стало реакцией на рост дальности и точности украинских ракет и дронов, чтобы снизить риски массированных атак на Москву.

БпЛА атаковали Москву 16 марта — что об этом известно

Напомним, что в ночь на 16 марта в разных регионах России прогремели взрывы из-за атак беспилотников. В частности, возле Москвы российская ПВО пыталась сбить несколько дронов, которые летели в столицу. Зато в Краснодарском крае дроны атаковали нефтебазу в городе Лабинск, в результате чего возник сильный пожар, кадры которого распространяли в социальных сетях.

Также Фокус писал, что по состоянию на утро московские аэропорты "Внуково", "Шереметьево", "Домодедово" и "Жуковский" обслуживали рейсы только по согласованию с авиационными службами. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, столичное ПВО якобы сбило около 40 беспилотников, которые летели в город, а всего за ночь, по предварительным данным, перехватили более 140 дронов в разных регионах России. Стоит отметить, что атака на Москву продолжалась с 14 марта, а ограничения на полеты в столичных аэропортах вводили и снимали несколько раз в течение ночи. При этом информации о последствиях и масштабе повреждений не поступало, тогда как специалисты экстренных служб работали на местах падения обломков.