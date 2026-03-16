Москву третій день атакують БпЛА: навколо Кремля розмістили мобільно-вогневі групи, — соцмережі

16 березня у Москві біля Кремля вранці помітили посилене патрулювання. Уздовж стін і на ключових об’єктах стояли мобільно-вогневі групи та озброєні співробітники Федеральної служби охорони.

За інформацією російського Telegram-каналу "ВЧК-ОГПУ", чергування проводилось по всьому периметру Кремля та на трибуні мавзолею, де також були виставлені пости.

Як зазначає джерело, співробітники ФСО перебували в масках та були озброєні. Вони займали позиції вздовж стін Кремля та на стратегічно важливих об’єктах, включно з трибуною мавзолею.

Варто зазначити, що, за даними Telegram-каналу Exilenova+, невідомі безпілотники атакують столицю РФ вже третій день поспіль.

"Продовжуються "многочіслєнниє волни" з БПЛА в сторону Москви", — йдеться в дописі.

Ба більше, за даними OSINT-аналітиків, Росія розширила систему протиповітряної оборони навколо Москви, встановивши спеціальні вежі з комплексами "Панцир-С1", які можуть виявляти й збивати низьколітаючі дрони та крилаті ракети. З травня по вересень 2025 року навколо столиці побудували близько 43 таких стаціонарних веж, що дають більший радіус дії, хоча й втратили мобільність. Очевидно, це стало реакцією на зростання дальності та точності українських ракет і дронів, щоб знизити ризики масованих атак на Москву.

БпЛА атакували Москву 16 березня — що про це відомо

Нагадаємо, що в ніч на 16 березня у різних регіонах Росії пролунали вибухи через атаки безпілотників. Зокрема, біля Москви російська ППО намагалася збити кілька дронів, які летіли до столиці. Натомість у Краснодарському краї дрони атакували нафтобазу в місті Лабінськ, внаслідок чого виникла сильна пожежа, кадри якої поширювали у соціальних мережах.

Також Фокус писав, що станом на ранок московські аеропорти "Внуково", "Шереметьєво", "Домодєдово" і "Жуковський" обслуговували рейси лише за погодженням із авіаційними службами. За словами мера Москви Сергія Собяніна, столичне ППО нібито збило близько 40 безпілотників, які летіли до міста, а загалом за ніч, за попередніми даними, перехопили понад 140 дронів у різних регіонах Росії. Варто зазначити, що атака на Москву тривала з 14 березня, а обмеження на польоти в столичних аеропортах вводили та знімали кілька разів протягом ночі. При цьому інформації про наслідки та масштаб ушкоджень не надходило, тоді як фахівці екстрених служб працювали на місцях падіння уламків.