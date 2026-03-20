Германия упростила экспорт оружия в страны Персидского залива и Украину

Германия приняла решение упростить процедуры экспорта военного оборудования в Украину и страны Персидского залива, чтобы ускорить его поставки. Речь идет прежде всего о системах воздушной и морской обороны.

Германия упростила экспорт определенного оборудования воздушной и военно-морской обороны в страны Персидского залива и Украину, чтобы обеспечить быстрое поступление поставок, заявило в пятницу министерство экономики страны, сообщило информационное агентство Reuters.

"Неизбирательные атаки Ирана на страны Персидского залива привели к неотложной потребности в военном снаряжении, в частности для противовоздушной обороны. Благодаря новой временной лицензии мы адаптируем наши процедуры контроля за экспортом оружия, необходимого для этих стран, чтобы соответствовать нашим новым требованиям", — заявила министр экономики Екатерина Райхе.

Кроме Украины, новая генеральная экспортная лицензия, действительная в течение шести месяцев, распространяется на экспорт в Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Кувейт, Бахрейн и Оман.

Согласно новому положению, экспортерам разрешено экспортировать товары без предварительной подачи индивидуальной заявки в офис BAFA для осуществления экспортного контроля, сообщило министерство.

Согласно сообщению, положение, которое предусматривает, что компании должны регистрироваться и подавать ежемесячные отчеты, распространяется на товары для воздушной и морской обороны, включая оборудование для обезвреживания морских мин.

Напомним, что Украина наращивает производство дальнобойного оружия и уже работает над ракетами, способными достигать Москвы. По оценкам аналитиков, такие возможности могут появиться уже в ближайшие месяцы. Однако эффективность ударов ограничивает мощная российская система ПВО.

Ранее мы также информировали, что в США растет критика относительно дальнейшей передачи оружия Украине. В частности, министр обороны Пит Гегсет заявил о необходимости сосредоточиться на собственных военных потребностях. Он отметил, что предыдущая помощь Киеву привела к истощению американских запасов.