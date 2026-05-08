СБС показали удари дронів Anubis зі ШІ: як воює нове покоління українських "Шахедів"

Сили безпілотних систем показали підбірку ударів мідлстрайк по позиціях РФ, і у кадр потрапив інтерфейс дрона Anubis від Auterion, встановили аналітики. БпЛА влучив по командному центру Збройних сил Російської Федерації. При цьому лише місяць тому, у квітні, стало відомо про початок виробництва таких моделей, а на презентації показали виріб, схожий на російський "Шахед". Які особливості нового дрона Anubis?

Кадра з ударами дрона Anubis з'явились у дописі СБС 7 квітня, коли командувач Роберт Бровді показував роботу 414-ї окремої бригади "Птахи, ідеться у матеріалі порталу Defense Express. На позначці часу 2:44 помітили такий же інтерфейс, який фігурував на демонстраційному відео Auterion. У статті зауважили, що з квітня почало працювати спільне американсько-українське-німецьке виробництво: тобто на фронті могла опинитись перша партія виробів. Втім, не ясно, коли та у якому темпі у ЗСУ надійде "тисяча дронів на рік", які анонсували під час презентації.

На відео Auterion, крім інтерфейсу, фігурує дельтаподібне крило нового дрона, що робить його схожим на "Шахед" РФ, пояснили аналітики. Головне призначення нової моделі, яку вперше показали у квітні 2026 року, — це атаки середньої дальності на скупчення живої сили, центри керування, броньовану техніку противника.

Основні характеристики дронів Anubis від Auterion:

дальність — середня (орієнтовно, близько 200 км);

бойова частина — невідома. Аналітики нагадали про попередню версію, Artemis ALM-20, яка мала БЧ 45 кг і летіла на 1600 км (діпстрайк): новий виріб може нести більше вибухівки, але на меншу відстань;

фізичні розміри — можуть бути менші Artemis ALM-20, розміри якого також невідомі, але діпстрайк порівнюють з "Шахедом", який має розмах крил в 3 м;

особливості — використання ШІ для донаведення на ціль, навігація на Starlink, стійкість до засобів РЕБ.

"Головна особливість всі цих дронів — широке застосування алгоритмів штучного інтелекту для високої автономізації навігації, виявлення та ураження цілей", — підсумували на DE, наголосивши, що є лише оцінка можливостей нового дрона Anubis, а точної інформації немає.

Дрон Anubis — деталі

Про початок виготовлення нових дронів Anubis (дельтаподібне крило), і також Seth-X (Х-подібне) повідомила компанія NAUDI на сторінці Facebook 13 квітня. Вказується, що виробництво запускається у Німеччині: для цього працюють спільно з Auterion. Також уточнюється, що окрім ШІ-наведення та автономної навігації використовуватиметься технологія роїв дронів.

"Спільне підприємство Airlogix та Auterion, про запуск якого було оголошено на початку року, здатне виробляти тисячі систем щороку", — ідеться у дописі з уточненням, що на сьогодні закривають потреби України, а згодом звернуться на європейський ринок.

У дописі розміщено кілька фото, серед них — безпілотник, за формою крила схожий на "Шахед". При цьому орієнтовні розміри — довжина близько двох метрів.

Тим часом пів року тому Фокус писав про новітній дрон Artemis ALM-20 від Auterion, який також був схожий на "Шахеди" та працював з використанням технологій ШІ. Як заявили розробники, БпЛА пройшов випробування на полі бою в Україні, його модернізували відповідно до потреб сучасної війни й тепер випускатимуть на спільному підприємстві. Орієнтовна дальність дрона — до 1600 км, бойова частина до 40 кг, з дельтаподібними крилами, як у "Шахеда".

Нагадуємо, 30 квітня медіа розповіли про оновлений спосіб використання дрона ЗСУ FP-1, який став носієм FPV-дронів для виконання специфічнихх завдань.