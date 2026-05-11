У Київ приїхав міністр оборони Німеччини: яка мета раптового візиту
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув до Києва з неочікуваним візитом, повідомило інформаційне агентство DPA. Вийшовши з поїзда, посадовець розповів, що мета нових переговорів з Україною — це розширення стратегічного партнерства та створення нових систем озброєння. У яку сферу озброєння планує вкладатись Німеччина?
Інформація про візит до Києва з'явилась близько 8 год 11 травня в акаунті X інформаційного агентства DPA. Серед іншого, міністр сказав журналістам, що Німеччина зацікавилась українською платформою Brave1, яка акумулює розробки у сфері оборонних технологій. Основний напрямок можливої співпраці — "спільна розробка найсучасніших безпілотних систем зброї всіх дальностей", але головний напрямок — діпстрайк. Фокус зібрав інформацію про заяви посадовця, які публікувались у світових медіа.
На порталі Welt повідомили, що співпраця щодо зброї для далекобійних ударів викликана прогалинами у європейській безпеці. Ідеться про те, що "європейські партнери по НАТО все ще мають так звані прогалини у можливостях у сфері далекобійної зброї", пояснило медіа у матеріалі про візит Пісторіуса. У короткій розмові з журналістами міністр пояснив, що, серед іншого, використають Brave1, оскільки на платформі акумулюються найкращі нові ідеї.
"Ми також плануємо використовувати платформу Brave1 для підтримки розробників, які можуть продемонструвати перспективні інновації", — навело медіа слова німецького посадовця.
На сторінці Facebook Бориса Пісторіуса та в акаунті Бундесверу поки немає інформації про візит глави Міноборони Німеччини до Києва.
Німеччина та Україна — деталі військової співпраці
У квітні медіа повідомили про рішення уряду Німеччини виділити Україні 4 млрд євро на військову допомогу. Гроші мають піти на зміцнення протиповітряної оборони, створення зброї для далекобійних ударів та спільне виробництво дронів. Домовились про постачання ракет PAC2 для ЗРК Patriot і також ракет для комплексів IRIS-T, сказав президент Україн Володимир Зеленський під час візиту у Берлін.
Тим часом медіа The Financial Times написало про активізацію переговорів Німеччини та США щодо купівлі ракет Tomahawk у США: про це стало відомо після того, як Вашингтон вирішив скоротити присутність американської армії на території Європи.
Зазначимо, у травні Фокус писав про появу на фронті в Україні нових дронів Anubis, які створюють на спільному підприємстві Німеччини та України. Дрон використовує технології ШІ для донаведення на ціль: на кадрах від СБС він вдарив по командному пункту ЗС РФ неподалік від лінії вогню. Попередня розробка — дрон Artemis від компанії Auterion. Обидва безпілотних пристрої зовні схожі на російські БпЛА "Шахед", оскільки мають такі ж дельтаподібні крила.
Нагадуємо, 20 березня, через три тижні після початку війни в Ірані, Німеччина змінила правила експорту зброї на Близький Схід та в Україну.