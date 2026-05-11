У Київ приїхав міністр оборони Німеччини: яка мета раптового візиту

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув до Києва з неочікуваним візитом, повідомило інформаційне агентство DPA. Вийшовши з поїзда, посадовець розповів, що мета нових переговорів з Україною — це розширення стратегічного партнерства та створення нових систем озброєння. У яку сферу озброєння планує вкладатись Німеччина?

Інформація про візит до Києва з'явилась близько 8 год 11 травня в акаунті X інформаційного агентства DPA. Серед іншого, міністр сказав журналістам, що Німеччина зацікавилась українською платформою Brave1, яка акумулює розробки у сфері оборонних технологій. Основний напрямок можливої співпраці — "спільна розробка найсучасніших безпілотних систем зброї всіх дальностей", але головний напрямок — діпстрайк. Фокус зібрав інформацію про заяви посадовця, які публікувались у світових медіа.

На порталі Welt повідомили, що співпраця щодо зброї для далекобійних ударів викликана прогалинами у європейській безпеці. Ідеться про те, що "європейські партнери по НАТО все ще мають так звані прогалини у можливостях у сфері далекобійної зброї", пояснило медіа у матеріалі про візит Пісторіуса. У короткій розмові з журналістами міністр пояснив, що, серед іншого, використають Brave1, оскільки на платформі акумулюються найкращі нові ідеї.

Відео дня

"Ми також плануємо використовувати платформу Brave1 для підтримки розробників, які можуть продемонструвати перспективні інновації", — навело медіа слова німецького посадовця.

На сторінці Facebook Бориса Пісторіуса та в акаунті Бундесверу поки немає інформації про візит глави Міноборони Німеччини до Києва.

Німеччина та Україна — деталі військової співпраці

У квітні медіа повідомили про рішення уряду Німеччини виділити Україні 4 млрд євро на військову допомогу. Гроші мають піти на зміцнення протиповітряної оборони, створення зброї для далекобійних ударів та спільне виробництво дронів. Домовились про постачання ракет PAC2 для ЗРК Patriot і також ракет для комплексів IRIS-T, сказав президент Україн Володимир Зеленський під час візиту у Берлін.

Німеччина та Україна — візит Зеленського 14 квітня 2026 року

Тим часом медіа The Financial Times написало про активізацію переговорів Німеччини та США щодо купівлі ракет Tomahawk у США: про це стало відомо після того, як Вашингтон вирішив скоротити присутність американської армії на території Європи.

Зазначимо, у травні Фокус писав про появу на фронті в Україні нових дронів Anubis, які створюють на спільному підприємстві Німеччини та України. Дрон використовує технології ШІ для донаведення на ціль: на кадрах від СБС він вдарив по командному пункту ЗС РФ неподалік від лінії вогню. Попередня розробка — дрон Artemis від компанії Auterion. Обидва безпілотних пристрої зовні схожі на російські БпЛА "Шахед", оскільки мають такі ж дельтаподібні крила.

Нагадуємо, 20 березня, через три тижні після початку війни в Ірані, Німеччина змінила правила експорту зброї на Близький Схід та в Україну.