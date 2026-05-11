В Киев приехал министр обороны Германии: какова цель внезапного визита
Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл в Киев с неожиданным визитом, сообщило информационное агентство DPA. Выйдя из поезда, чиновник рассказал, что цель новых переговоров с Украиной — это расширение стратегического партнерства и создание новых систем вооружения. В какую сферу вооружения планирует вкладываться Германия?
Информация о визите в Киев появилась около 8 часов 11 мая в аккаунте X информационного агентства DPA. Среди прочего, министр сказал журналистам, что Германия заинтересовалась украинской платформой Brave1, которая аккумулирует разработки в сфере оборонных технологий. Основное направление возможного сотрудничества — "совместная разработка самых современных беспилотных систем оружия всех дальностей", но главное направление — дипстрайк. Фокус собрал информацию о заявлениях чиновника, которые публиковались в мировых медиа.
На портале Welt сообщили, что сотрудничество по оружию для дальнобойных ударов вызвано пробелами в европейской безопасности. Речь идет о том, что "европейские партнеры по НАТО все еще имеют так называемые пробелы в возможностях в сфере дальнобойного оружия", пояснило медиа в материале о визите Писториуса. В короткой беседе с журналистами министр пояснил, что, среди прочего, используют Brave1, поскольку на платформе аккумулируются лучшие новые идеи.
"Мы также планируем использовать платформу Brave1 для поддержки разработчиков, которые могут продемонстрировать перспективные инновации", — привело медиа слова немецкого чиновника.
На странице Facebook Бориса Писториуса и в аккаунте Бундесвера пока нет информации о визите главы Минобороны Германии в Киев.
Германия и Украина — детали военного сотрудничества
В апреле медиа сообщили о решении правительства Германии выделить Украине 4 млрд евро на военную помощь. Деньги должны пойти на укрепление противовоздушной обороны, создание оружия для дальнобойных ударов и совместное производство дронов. Договорились о поставках ракет PAC2 для ЗРК Patriot и также ракет для комплексов IRIS-T, сказал президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Берлин.
Тем временем медиа The Financial Times написало об активизации переговоров Германии и США по покупке ракет Tomahawk у США: об этом стало известно после того, как Вашингтон решил сократить присутствие американской армии на территории Европы.
Отметим, в мае Фокус писал о появлении на фронте в Украине новых дронов Anubis, которые создают на совместном предприятии Германии и Украины. Дрон использует технологии ИИ для донаведения на цель: на кадрах от СБС он ударил по командному пункту ВС РФ неподалеку от линии огня. Предыдущая разработка — дрон Artemis от компании Auterion. Оба беспилотных устройства внешне похожи на российские БпЛА "Шахед", поскольку имеют такие же дельтаобразные крылья.
Напоминаем, 20 марта, через три недели после начала войны в Иране, Германия изменила правила экспорта оружия на Ближний Восток и в Украину.