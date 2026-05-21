Захід чи Україна: бойовий офіцер ЗСУ розповів, хто робить кращі дрони (відео)

Українські дрони-перехоплювачі вже поступово виходять на той рівень, коли можуть стабільно та ефективно збивати російські "Шахеди" без постійних технічних проблем. Водночас західні аналоги, як пояснив заступник командира батареї перехоплювачів безпілотних літальних апаратів зенітного ракетного дивізіону у 23 ОМБр та лейтенант Назар Бочкур, часто мають інший підхід до роботи та залишаються занадто дорогими для масового використання у війні на виснаження.

В інтерв’ю Фокусу військовий розповів, що українські виробники FPV-дронів за останній час суттєво покращили якість своїх розробок і вже наближаються до стабільності, яка критично важлива на фронті. За його словами, для військових найкращим дроном-перехоплювачем є не той, який має найбільше функцій чи найгучнішу рекламу, а апарат, який просто працює без збоїв у найважливіший момент. В цілому, деякі антидронові комплекси, створені для перехоплення "Шахедів", мають незвичну конструкцію та специфічне керування, тому операторам FPV доводиться окремо звикати до таких систем.

Він зауважив, що українські компанії поступово навчилися забезпечувати стабільну якість від партії до партії. Якщо раніше військовим доводилося постійно контактувати з виробниками через технічні несправності або проблеми з налаштуванням, то зараз ситуація помітно змінюється.

"Він очікуваний, він системний, він такий, як ти хочеш — от він такий приїжджає", — сказав він.

При цьому Бочкур підтвердив, що подібні технології активно розвивають і західні партнери України. Зокрема, існують американські та європейські комплекси для боротьби з безпілотниками, однак вони залишаються доволі специфічними й побудованими на зовсім іншій логіці застосування.

Та все ж український підхід, на його переконання, зараз базується насамперед на економічній ефективності. Умовно кажучи, навіть якщо для знищення одного "Шахеда" доведеться витратити кілька FPV-дронів, це все одно буде вигідніше, ніж використовувати дорогі ракети ППО.

Також лейтенант звернув увагу, що сучасна війна дедалі більше перетворюється на боротьбу ресурсів і можливостей виробництва. Саме тому дешеві та масові дрони можуть стати одним із ключових елементів української системи протиповітряної оборони.

"Існують окремі американські та європейські комплекси, але їх доволі мало і вони дуже специфічні. У них зовсім інший підхід до знищення цілей. Натомість ми шукаємо можливості економічно виграти цю боротьбу — зробити так, щоб наш дрон був дешевшим", — зазначив Назар Бочкур.

Крім того, він заявив, що закрити проблему атак "Шахедів" за допомогою дронів-перехоплювачів цілком реально, і зараз усе рухається саме у цьому напрямку. Водночас для цього потрібен час на масштабування системи, вибудову повноцінної ешелонованої оборони та усунення проблемних моментів.

Втім, повністю замінити класичні системи ППО FPV-дрони не зможуть, оскільки проти крилатих і тим більше балістичних ракет Україні й надалі доведеться використовувати традиційні зенітно-ракетні комплекси та шукати достатню кількість ракет для них.

"Якщо говорити про всі повітряні загрози, які зараз стоять перед Україною, то дрони-перехоплювачі навряд чи зможуть фізично перехоплювати швидкісні цілі — зокрема крилаті або тим більше балістичні ракети. У таких випадках нам доведеться покладатися на зенітно-ракетні комплекси, шукати необхідні ракети, а згодом, можливо, і налагоджувати їхнє виробництво або знаходити відповідні аналоги", — пояснив він.

Окремо військовий визнав, що війна фактично зробила Україну великим полігоном для тестування нових технологій у реальному бою. Саме завдяки постійній практиці українські виробники та військові можуть швидко вдосконалювати дрони та адаптувати їх до нових загроз.

Нагадаємо, що, як розповідав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, українські виробники щодня виготовляють близько 1,5 тисячі дронів-перехоплювачів, а саме українською зброєю здійснюється до 95% далекобійних ударів по території Росії.

