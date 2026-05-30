В окупованому Криму запровадили жорсткі ліміти на бензин: на АЗС утворилися великі черги (фото, відео)

Увечері 29 травня окупаційна влада у Криму оголосила про запровадження серйозних обмежень на купівлю бензину А-95 від ранку наступного дня. Попри заклики не купувати бензин про запас, люди масово кинулися до АЗС.

Від 09:00 години 30 травня по всьому окупованому півострову бензин А-95 продаватимуть не більше 20 літрів на одну людину за добу. Про це повідомив глава анексованого Криму Сергій Аксьонов у своєму Telegram-каналі.

"Прошу кримчан не запасатися бензином і заправляти транспортні засоби у звичайному режимі", — закликав Аксьонов.

Однак, попри це, мешканці окупованого півострова сформували довжелезні черги в надії встигнути закупитися пальним до ранку. Подібні черги зокрема помітили вже через деякий час після оголошення у Сімферополі та Севастополі.

У коментарях до допису Аксьонова мешканці почали обурюватися новиною і скаржитися, що подекуди бензину і так немає зовсім, а на той, що є, виставили "космічні ціни". Також учасники чату помітили, що обурливі повідомлення звідти невдовзі зникають.

Мешканці окупованого Криму висловили незадоволення новими правилами

Варто зауважити, що у Севастополі ліміти на купівлю бензину окупаційна влада запровадила ще кілька днів тому, 23 травня. Агентство Reuters цитувало заяву так званого губернатора міста Михайла Развожаєва, який також повідомляв про ліміти у 20 літрів пального в одні руки.

Тоді Развожаєв аргументував нововведення невизначеними "логістичними проблемами".

Нагадаємо, 22 травня OSINT-дослідник Клеман Молен помітив, що у РФ перекрили рух "сухопутним шляхом" до окупованого Криму через почастішання атак ЗСУ.

Також 23 травня французький дослідник відкритих даних Клемент Молін розповідав, що Україна розширила "зону ураження" для своїх безпілотників: все більше дронів досягають траси Ростов-Крим.