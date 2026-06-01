В Кремле признали проблемы с топливом в Крыму и "работают над решениями"

В России заявили, что проблемы с поставками топлива в Крым действительно есть. В то же время сейчас "власти всех уровней" работают над устранением проблемы, заявил Песков.

По словам представителя Кремля, этот вопрос стоит высоко на повестке дня в Москве. Представитель Владимира Путина Дмитрия Пескова цитирует Ateo.

В то же время он не уточнил, как именно планируют решать проблему с топливом.

Проблема с топливом в Крыму — что известно

Ранее на всей территории временно оккупированного Крыма ограничили продажу бензина А-95 — 20 литров в сутки на человека.

В частности подобные меры ввели в Севастополе. Продажа бензина марок АИ-92 и АИ-95 в городе 31 мая осуществляли только по талонам. Так называемый "губернатор" Михаил Розважаев объяснил, что утром на АЗС ТЭС велась продажа топлива и за несколько часов был разобран весь сформированный лимит на день.

Еще 29 мая оккупационная власть в Крыму объявила о введении серьезных ограничений на покупку бензина А-95 с утра следующего дня. Несмотря на призывы не покупать бензин впрок, люди массово бросились на АЗС.

Причина перебоев — массированные удары украинских дронов по российским НПЗ и установление ВСУ контроля над федеральной трассой Р-280 "Новороссия", которую в РФ называют "сухопутный мост" в Крым.

Напомним, 22 мая OSINT-исследователь Клеман Молен отметил, что в РФ перекрыли движение "сухопутным путем" в оккупированный Крым из-за участившихся атак ВСУ.

Также россияне были очень недовольны тем, что бензина на оккупированном полуострове не осталось.