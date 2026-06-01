У Кремлі визнали проблеми з паливом у Криму та "працюють над рішеннями"

У Росії заявили, що проблеми з постачанням палива у Крим дійсно є. Водночас наразі "влада всіх рівней" працює над усуненням проблеми, заявив Пєсков.

За словами речника Кремля, це питання стоїть високо на порядку денному у Москві. Речник Володимира Путіна Дмитра Пєскова цитує Ateo.

Водночас він не уточнив, як саме планують вирішувати проблему з паливом.

Проблема з паливом у Криму — що відомо

Раніше на всій території тимчасово окупованого Криму обмежили продаж бензину А-95 – 20 літрів на добу на людину.

Зокрема подібні заходи запровадили у Севастополі. Продаж бензину марок АІ-92 і АІ-95 у місті 31 травня здійснювали тільки за талонами. Так званий "губернатор" Михайло Розважаєв пояснив, що зранку на АЗС ТЕС вівся продаж пального і за кілька годин було розібрано весь сформований ліміт на день.

Ще 29 травня окупаційна влада у Криму оголосила про запровадження серйозних обмежень на купівлю бензину А-95 від ранку наступного дня. Попри заклики не купувати бензин про запас, люди масово кинулися до АЗС.

Причина перебоїв — масовані удари українських дронів по російських НПЗ і встановлення ЗСУ контролю над федеральною трасою Р-280 "Новоросія", яку в РФ називають "сухопутний міст" до Криму.

Нагадаємо, 22 травня OSINT-дослідник Клеман Молен зауважив, що в РФ перекрили рух "сухопутним шляхом" до окупованого Криму через частіші атаки ЗСУ.

Також росіяни були дуже незадоволені тим, що бензину на окупованому півострові не залишилося.