Топливный кризис в России: вслед за бензином начали ограничивать заправку самолетов, — СМИ

Вслед за бензиновым кризисом в России, охватившим более 20 регионов, в стране возникли проблемы с авиационным топливом.

Сразу несколько крупных российских аэропортов выпустили предупреждения для пилотов (NOTAN) об ограничениях на заправку воздушных судов. Об этом 12 июня сообщило издание The Moscow Times.

По информации из источников, ограничения на авиатопливо были введены в аэропортах как минимум пяти российских городов: Махачкалы, Минеральных Вод, Краснодара, Астрахани и Нижнего Новгорода.

Какие ограничения ввели в РФ

Издание пишет, что заправка самолетов на указанных аэропортах осуществляется в объеме, необходимом для выполнения рейса в соответствии с планом полета. Например, аэропорт Махачкалы установил лимит в 8 тонн топлива для рейсов в Дубай, 3,5 тонны — в Минск, 4 тонны — в Ташкент.

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Что касается чартерных рейсов, то их заправка осуществляется в соответствии с дополнительными договоренностями.

Проблемы начались после серии атак на НПЗ

Издание пишет, что проблемы с авиационным топливом в России начались после майской серии ударов украинских дронов по крупным нефтеперерабатывающим заводам. Всего за месяц было поражено 16 НПЗ, что фактически остановило процесс переработки нефти в центральных регионах РФ.

По данным издания "Коммерсант", в течение последней недели мая российские авиакомпании получили письма от автозаправочных компаний. В них говорилось о том, что в аэропортах Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Уфы и нескольких других городов будет невозможно заправить самолеты, несмотря на заключенные ранее контракты.

Между тем биржевые продажи авиационного керосина фактически прекратились с 4 мая. В начале июня в российском Минэнерго состоялось экстренное совещание, после чего авиационный керосин был доставлен в крупные города из региональных аэропортов. А с 1 июня по 30 ноября будет действовать введенный правительством запрет на вывоз авиационного керосина для урегулирования ситуации на рынке.

Напомним, 4 июня российские СМИ сообщили, что сразу в 14 регионах РФ ввели ограничения и талоны из-за нехватки топлива.

Кроме того, в оккупированном Крыму вслед за бензином начался дефицит продуктов: с полок исчезают сахар, соль и крупы.