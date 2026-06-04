Россияне страдают из-за нехватки горючего: в 14-ти регионах ввели ограничения и талоны (фото)

По меньшей мере в 14 регионах России и на оккупированных территориях ввели ограничения на выдачу бензина. В регионах вводят талоны на продажу горючего в одни руки. Также российские туристы жалуются не могут выехать из Крыма.

Перебои коснулись оккупированного Крыма и Севастополя, Рязанской, Курской, Псковской, Белгородской, Московской, Томской, Мурманской, Воронежской, Орловской, Новгородской областей, Камчатского и Красноярского краев и Карелии, а также Москвы и Петербурга, и так называемых "ЛНР", "ДНР". Об этом сообщает "Горизонтальная Россия".

В РФ дефицит горючего

Как пишет издание "Медуза", самый острый дефицит топлива в последние дни возник в аннексированном Крыму. Он начался из-за ударов украинских дронов по грузовикам на трассе, соединяющей Крым с Ростовской областью.

В социальных сетях отдыхающие жалуются на проблемы с выездом с полуострова из-за дефицита топлива. По их словам, бензин продается только по талонам, которые выдаются организациями преимущественно для поездок на работу, а не для дальних путешествий.

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Одна из туристок рассказала в Instagram, что свободно купить топливо невозможно, а доступные талоны не подходят для того, чтобы добраться до других городов.

"Местные жители сейчас ходят пешком, потому что бензина вообще нет. Но у них есть возможность хотя бы пешком добраться, а туристы остались вообще без бензина. Вот у нас, допустим, осталось на пятьдесят километров, а ближайшая заправка, как говорят, и то не факт, что там есть бензин, в Симферополе. То есть у нас даже нет возможности доехать до Симферополя. Туристы вообще не защищены", — пожаловалась она.

В РФ не хватает бензина Фото: Соцсети

Дефицит бензина в России: что происходит в регионах

Не лучше ситуация в других регионах России.

Рязань: перебои с АИ-92 и АИ-95 после атак БПЛА на нефтеперерабатывающий завод, также сообщается о дефиците в Крыму.

Курская, Белгородская, Псковская области: на заправках "Роснефти" ограничения — не более 20 литров на одного человека.

Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург: на АЗС "Роснефти", "Лукойла" и "Газпрома" введены ограничения на отпуск топлива.

Красноярск и Томская область: фиксируются отказы в заправке канистр и ограничения с конца мая.

Карелия и Мурманская область: временные ограничения из-за повышенного спроса в начале сезона отпусков.

Воронежская и Орловская области: дефицит на отдельных АЗС, ограничения на отпуск в канистры.

Новгородская область: сообщают о лимите до 20 литров на автомобиль.

Камчатка (Палана): также введено ограничение на продажу бензина.

Россияне жалуются на отсутствие бензина Фото: соцсети

Что говорят чиновники в РФ

Но в Кремле похоже не замечают, что происходит в стране. Ведь вице-премьер РФ Александр Новак в четверг на фоне сообщений о перебоях с бензином по меньшей мере в 15 российских регионах, в частности в Москве и Санкт-Петербурге, заявил, что топливный рынок РФ — стабилен.

"Сейчас ситуация стабильная. Цены на заправках вертикально интегрированных компаний и большинства заправок не превышают уровень инфляции. Поэтому правительство вместе с Федеральной антимонопольной службой и Министерством энергетики будет внимательно следить за этим", — сообщил чиновник на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ).

Атака дронов на РФ: что известно

Поздно вечером 3 июня и после полуночи в разных уголках оккупированного Крыма были слышны взрывы и активная работа ПВО. В сети пишут об атаке на Севастополь, Симферополь и ряд военных аэродромов россиян.

Также под утро 3 июня ударные беспилотники атаковали российский Санкт-Петербург, где был поражен местный нефтяной терминал.