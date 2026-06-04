Росіяни потерпають через нестачу пального: у 14-ти регіонах ввели обмеження і талони (фото)

Щонайменше у 14 регіонах Росії та на окупованих територіях ввели обмеження на видачу бензину. В регіонах вводять талони на продадаж пального в одні руки. Також російські туристи скаржаться не можуть виїхати з Криму.

Перебої торкнулися окупованого Криму та Севастополя, Рязанської, Курської, Псковської, Бєлгородської, Московської, Томської, Мурманської, Воронезької, Орловської, Новгородської областей, Камчатського та Красноярського країв і Карелії, а також Москви та Петербурга, і так званих "ЛНР", "ДНРʼ. Про це повідомляє "Горизонтальна Росія".

В РФ дефіцит пального

Як пише видання "Медуза", найгостріший дефіцит пального останніми днями виник в анексованому Криму. Він почався через удари українських дронів по вантажівках на трасі, що з'єднує Крим із Ростовською областю.

У соціальних мережах відпочивальники скаржаться на проблеми з виїздом з півострова через дефіцит пального. За їхніми словами, бензин продається лише за талонами, які видаються організаціями переважно для поїздок на роботу, а не для далеких подорожей.

Відео дня

Одна з туристок розповіла в Instagram, що вільно купити пальне неможливо, а доступні талони не підходять для того, щоб дістатися до інших міст.

"Місцеві жителі зараз ходять пішки, бо бензину взагалі немає. Але у них є можливість хоча б пішки дістатися, а туристи залишилися взагалі без бензину. Ось у нас, припустимо, залишилося на п'ятдесят кілометрів, а найближча заправка, як кажуть, і то не факт, що там є бензин, у Сімферополі. Тобто у нас навіть немає можливості доїхати до Сімферополя. Туристи взагалі не захищені", — поскаржилася вона.

В РФ бракує бензину Фото: Соцмережi

Дефіцит бензину в Росії: що відбувається в регіонах

Не краща ситуація в інших регіонах Росії.

Рязань: перебої з АІ-92 та АІ-95 після атак БПЛА на нафтопереробний завод, також повідомляється про дефіцит у Криму.

Курська, Бєлгородська, Псковська області: на заправках "Роснефти" обмеження — не більше 20 літрів на одну особу.

Москва, Підмосков’я, Санкт-Петербург: на АЗС "Роснефти", "Лукойла" та "Газпрому" введено обмеження на відпуск пального.

Красноярськ і Томська область: фіксуються відмови у заправці каністр та обмеження з кінця травня.

Карелія та Мурманська область: тимчасові обмеження через підвищений попит на початку сезону відпусток.

Воронезька та Орловська області: дефіцит на окремих АЗС, обмеження на відпуск у каністри.

Новгородська область: повідомляють про ліміт до 20 літрів на автомобіль.

Камчатка (Палана): також введено обмеження на продаж бензину.

Росіяни скаржаться на відсутність бензину Фото: соцмережi

Що кажуть чиновники в РФ

Але у Кремлі схоже не помічають, що відбувається в країні. Адже віцепрем'єр РФ Олександр Новак у четвер на тлі повідомлень про перебої з бензином щонайменше у 15 російських регіонах, зокрема в Москві та Санкт-Петербурзі, заявив, що паливний ринок РФ — стабільний.

"Наразі ситуація стабільна. Ціни на заправках вертикально інтегрованих компаній та більшості заправок не перевищують рівень інфляції. Тому уряд разом із Федеральною антимонопольною службою та Міністерством енергетики уважно стежитиме за цим", — повідомив чиновник на Петербурзькому економічному форумі (ПМЕФ).

Атака дронів на РФ: що відомо

Пізно ввечері 3 червня та після опівночі у різних куточках окупованого Криму було чутно вибухи та активну роботу ППО. У мережі пишуть про атаку на Севастополь, Сімферополь та низку військових аеродромів росіян.

Також під ранок 3 червня ударні безпілотники атакували російський Санкт-Петербург, де було уражено місцевий нафтовий термінал.