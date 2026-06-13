Паливна криза в Росії: слідом за бензином почали обмежувати заправку літаків, — ЗМІ

Слідом за бензиновою кризою у Росії, яка охопила понад 20 регіонів, у країні виникли проблеми з авіаційним пальним.

Одразу кілька великих російських аеропортів випустили попередження для пілотів (NOTAN) про обмеження на заправку повітряних суден. Про це 12 червня повідомило видання The Moscow Times.

За інформацією від джерел, ліміти на авіапальне були запроваджені в аеропортах щонайменше 5 російських міст: Махачкали, Мінеральних Вод, Краснодара, Астрахані та Нижнього Новгорода.

Які ліміти запровадили у РФ

Видання пише, що заправка літаків на згаданих летовищах виконується у кількості, необхідній для виконання рейсу за планом польоту. До прикладу, аеропорт Махачкали встановив ліміт 8 тонн палива для рейсів до Дубая, 3,5 тонни — до Мінська, 4 тонни — до Ташкента.

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Що стосується чартерів, то їхня заправка здійснюється за додатковими домовленостями.

Проблеми почалися після серії атак по НПЗ

Видання пише, що проблеми з авіаційним пальним у Росії почалися після травневої серії ударів українських дронів по великих нафтопереробних заводах. Загалом упродовж місяця було уражено 16 НПЗ, що фактично зупинило процес переробки нафти у центральних регіонах РФ.

За даними видання "Комерсант", упродовж останнього тижня у травні російські авіакомпанії отримали листи від автозаправників. У них йшлося про те, що в аеропортах Санкт-Петербурга, Єкатеринбурга, Уфи та кількох інших міст буде неможливим заправити літаки, попри укладені раніше контракти.

Тим часом біржові продажі авіагасу фактично зупинилися від 4 травня. На початку червня відбулася термінова нарада у російському Міненерго, після чого авіаційний гас було доставлено у великі міста з регіональних аеропортів. А з 1 червня по 30 листопада діятиме запроваджена урядом заборона на вивезення авіагасу для врегулювання ситуації на ринку.

Нагадаємо, 4 червня росЗМІ повідомили, що одразу у 14 регіонах РФ запровадили обмеження і талони через нестачу пального.

Також в окупованому Криму слідом за бензином почався дефіцит продуктів: із полиць зникають цукор, сіль та крупи.