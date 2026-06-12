Дефіцит у Криму: з полиць зникають цукор, сіль та крупи

В окупованому Криму почали зникати сіль, цукор, окремі види круп і борошно після того, як зник бензин. Товари все ще постачаються, але їх вартість вище, ніж на території Росії через логістичні ризики та подорожчання пального.

"Що стосується цивільної інфраструктури та забезпечення, то слід зазначити, що в окупованому Криму відчувається підвищений попит на продукти першої необхідності… Це призвело до того, що торговельним мережам рекомендували обмежити продаж таких товарів в одні руки", — розповів заступник постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим Денис Чистіков в ефірі "Еспресо".

Він підтвердив, що товари до Криму все ще потрапляють, але існує інший аспект постачання: постачальники, які завозять ці товари по сухопутному коридору, застосовують підвищений коефіцієнт щодо вартості постачання продукції на територію тимчасово окупованого Криму.

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Отже продукти першої необхідності, як от цукор, сіль, крупи та борошно, на окупованому півострові ще є, але їх вартість значно вища, ніж на території РФ. І це пов'язано в першу чергу із зростанням вартості палива та його дефіцитом.

Чистіков зазначив, що нині з території Росії до окупованого Криму можна потрапити тільки поромною переправою та так званим "незаконним Кримським мостом". Але міст функціонує обмежено, тобто ним рухаються виключно лише легкові автомобілі та автобуси.

"Весь інший транспорт пускають, якщо вони все ж таки бажають їхати, але пускають через пором, але знову ж таки пором пускають лише тільки з товарами першої необхідності, з паливом, а також використовують як прикриття російські військовослужбовці", - підкреслив Чистіков та зазначив, що Збройні сили України раніше попереджали цивільних, що пором є законною військовою ціллю, а отже використовувати його ризиковано, адже "російська окупація використовує саме поромну переправу для військової комунікації і військового сполучення і забезпечення російських військовослужбовців на Кримському півострові".

Нагадаємо, Україна наближається до повної ізоляції Криму від РФ — за останній місяць трафік по трасі "Новоросія", головній сухопутній артерії постачання на півострів, скоротився більш ніж на дві третини.

А у ніч на 12 червня окупований Крим опинився під атакою дронів. У Сімферополі після тривалої атаки почало мигати світло, у місті зафіксовані влучання.