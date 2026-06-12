Дефицит в Крыму: с полок исчезают сахар, соль и крупы

В оккупированном Крыму начали исчезать соль, сахар, некоторые виды круп и мука после того, как исчез бензин. Товары по-прежнему поставляются, но их стоимость выше, чем на территории России, из-за логистических рисков и подорожания топлива.

"Что касается гражданской инфраструктуры и снабжения, то следует отметить, что в оккупированном Крыму наблюдается повышенный спрос на товары первой необходимости… Это привело к тому, что торговым сетям рекомендовали ограничить продажу таких товаров в одни руки", — рассказал заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Денис Чистиков в эфире "Эспрессо".

Он подтвердил, что товары по-прежнему поступают в Крым, но есть и другой аспект поставок: поставщики, завозящие эти товары по сухопутному коридору, применяют повышенный коэффициент к стоимости доставки продукции на территорию временно оккупированного Крыма.

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Итак, продукты первой необходимости, такие как сахар, соль, крупы и мука, на оккупированном полуострове ещё есть, но их стоимость значительно выше, чем на территории РФ. И это связано в первую очередь с ростом цен на топливо и его дефицитом.

Чистиков отметил, что в настоящее время с территории России в оккупированный Крым можно попасть только по паромной переправе и так называемому "незаконному Крымскому мосту". Однако мост работает в ограниченном режиме, то есть по нему могут проезжать исключительно легковые автомобили и автобусы.

"Весь остальной транспорт пропускают, если он всё же хочет проехать, но пропускают через паром, причём паром пропускают только с товарами первой необходимости и топливом, а также используют в качестве прикрытия российские военнослужащие", — подчеркнул Чистиков и отметил, что Вооруженные силы Украины ранее предупреждали гражданских, что паром является законной военной целью, а значит, использовать его рискованно, ведь "российская оккупация использует именно паромную переправу для военной коммуникации и военного сообщения, а также для обеспечения российских военнослужащих на Крымском полуострове".

Напомним, что Украина приближается к полной изоляции Крыма от РФ — за последний месяц трафик по трассе "Новороссия", главной сухопутной артерии снабжения полуострова, сократился более чем на две трети.

А в ночь на 12 июня оккупированный Крым подвергся атаке дронов. В Симферополе после продолжительной атаки начались перебои с освещением, в городе зафиксированы попадания.