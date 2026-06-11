"Мадяр" заявил, что в скором времени Крым будет полностью изолирован: когда это произойдет, — Reuters

Крым вскоре окажется в полной изоляции благодаря дальнейшим ударам дронов Сил обороны Украины, говорится в интервью командующего Силами беспилотных систем Роберта Бровди. Планирование этой спецоперации происходит в глубоком подземном бункере, и для этого обрабатываются терабайты информации. Как Украина может отрезать оккупированный полуостров от логистических путей Вооруженных сил Российской Федерации?

За последний месяц транспортный поток на трассе Р-280 "Новороссия" сократился на две трети, сообщил Бровди в комментарии агентству Reuters. Указанный участок является "критически важным маршрутом снабжения ВС РФ". В течение следующего месяца Украина возьмет под полный контроль дороги в Крым, подчеркнул он.

СМИ пообщалось с Робертом Бровди и опубликовало краткий отчет о беседе. Журналисты рассказали, что интервью проходило в закрытом бункере, а "Мадяр" тем временем "пил чай и курил сигареты". Военный объяснил, что удары по целям на трассе — это такое же простое дело, как "стрелять по куропаткам в открытом поле". По его словам, цель ударов — максимально затруднить пребывание ВС РФ на ТОТ, чтобы российские войска не могли продвигаться вперед и чтобы Москва была вынуждена их отвести.

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"В ближайшее время мы изолируем Крым", — приводит Reuters слова командира СБС.

В материале также приведены выводы аналитиков, подтвердившие успех украинской кампании по нанесению ударов средней дальности. Указано, то благодаря мидлстрайка приостановили продвижение российской армии и уничтожить средства ПВО, а теперь появилась возможность ударов большой дальности по нефтяной инфраструктуре РФ. Между тем в статье приведена статистика работы СБС. Выяснилось, что пилоты СБС, составляющие 2,5% ВСУ, ответственны за 30% потерь ВС РФ за последние 12 месяцев. Кроме того, в течение пяти месяцев 2026 года было уничтожено 50 900 солдат ВС РФ. Средняя цена поражения одного солдата — 918 долл., среднесуточный результат — 337 чел. Среди 170 тыс. пораженных целей — 174 средства ПВО, ориентировочной стоимостью 5,4 млрд долл. Бровди также уточнил, что при планировании и проведении операций используют современные технологии для анализа данных, чтобы устранить "человеческий фактор".

Удары по Крыму — подробности

Отметим, что "Мадяр" опубликовал в сети данные о трассе Р-280 "Новороссия" и пояснил, что дроны ВСУ создали проблемы на участке в зоне временной оккупации Мариуполя- Бердянск-Мелитополь-Симферополь. Командующий привел данные об уменьшении на 70% количества машин и при этом подчеркнул, что пока нельзя говорить о "полном огневом контроле".

"11 000 ТП/сутки — общий трафик на участке трассы "Новороссия", в том числе грузовой — 3 800 ТП/сутки. По состоянию на начало июня составил 6500 ТП/сутки, в т.ч. грузовой 1100 ТП/сутки. 1100:3800 = минус 71%", — подсчитал Бровди.

Отметим, что в июне дроны ВСУ начали систематически наносить удары по объектам логистики на юге оккупированных территорий Украины. Под огневым контролем оказалась трасса через Мариуполь на Джанкой и мосты на Крымском перешейке — на Чонгаре и возле Армянска.

Напоминаем, что бывший сотрудник ФСБ Игорь Гиркин заявил, что сначала Украина перережет логистику на юге, а затем начнет наступательные действия: какое направление, по мнению россиянина, наиболее вероятно.