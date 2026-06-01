Гиркин заявил, что ВСУ будут наступать на Крым и форсируют Днепр: что показывает карта

Вооруженные силы Украины могут перейти в наступление на южном отрезке фронта, считает "министр обороны" самопровозглашенной "ДНР" Игорь Гиркин. Атака возможна, поскольку группировки Вооруженных сил Российской Федерации не получают грузы по трассе Таганрог-Джанкой из-за регулярных ударов дронов Hornet Украины. Какие признаки говорят о новом наступлении ВСУ и когда оно может произойти?

Благодаря ударам дронов Hornet Украина перерезала логистику на Крым, не допускает на полуостров различные грузы и топливо, признал Гиркин в письме, переданном на волю из российской колонии. По его словам, таким образом ВСУ действуют в полном соответствии классической военной стратегии "изоляция поля боя путем перерезания коммуникаций противника на большой глубине". Из-за таких действий подразделения ВС РФ не получают оружие и боеприпасы, теряют силы, и тогда начнется следующий этап операции — наступление на юге. По мнению Гиркина, ВСУ форсируют Днепр и сделают рывок в Крым. По его оценкам, это может произойти уже в июне 2026 года.

Сообщение Гиркина появилось 1 июня в ответ на письмо, в котором ему рассказали об огневом контроле ВСУ над трассой Таганрог-Джанкой. Трасса идет по оккупированным территориям через Мариуполь на расстоянии 100 км от фронта. Грузовики ВС РФ с топливом, или военная техника, уничтожаются ударами дальнобойных дронов Hornet со Starlink и ИИ. Поскольку Hornet управляется ИИ с "ограничениями", то прервут поставки и военных, и гражданских грузов, считает Гиркин. Благодаря этому ослабнут подразделения на Кинбурнской косе, на левобережье Днепра, и также на Крымском перешейке (прикрывают путь вглубь оккупированного полуострова).

Наступление ВСУ — дорога из Мариуполя на Крым и подразделения ВС РФ, 1 июня Фото: DeepState

"Таким образом, это может свидетельствовать о подготовке противником наступления на этом направлении. Он изолирует поле боя, делает невозможной быструю переброску резервов и средств поражения. Это не обязательно, но, по крайней мере, такое подозрение должно возникать", — написал Гиркин.

Определенные подозрения также вызывает активизация дронов (морских и летающих), которые атакуют позиции ВС РФ с моря и выбивают средства ПВО, говорится в заметке россиянина. Учитывая перечисленные аргументы Гиркин подытожил, что может начаться новое наступление ВСУ в июне 2026 года, но это не точно.

"Поэтому вскоре, в июне, можно ожидать возможной (подчеркиваю, возможной!) попытки противника атаковать Крым, высадить десант или осуществить переброску через Днепр на этом теперь относительно плохо снабжаемом направлении", — написал экс-ФСБшник.

Наступление ВСУ — Гиркин о последствиях ударов Hornet для ВС РФ на юге, 1 июня Фото: Скриншот

Наступление ВСУ — прогноз Гиркина о прорыве украинцев через Днепр на Крым, 1 июня Фото: Скриншот

Наступление ВСУ — детали

Украинское командование не информировало об активизации наступательных действий ВСУ, а аналитики проекта DeepState рассказали, что есть успехи не над Днепром, а на востоке — между Покровском и Гуляйполем. Среди прочего, есть подтвержденное освобождение 8 кв. км, но есть вероятность освобождения более 14 кв. км.

Между тем ранее об ударах по логистике РФ на юге отчитывались бойцы СБС и 1 корпуса НГУ "Азов". Воздушная операция началась, ориентировочно, в середине апреля, когда БпЛА появились внутри Донецка, взяли под огневой контроль окружающие трассы на фронт и ликвидировали группу ФСБ в центре города. В начале мая "Азов" показал, как парит над Мариуполем, уничтожая военную технику ВС РФ.

