Угроза "Шахедов" для трассы Киев-Чоп: когда Украина первой ударит по Беларуси, — "Флеш" (видео)

Со стороны Беларуси действительно есть угроза, поскольку российские войска ранее обустроили точки с ретрансляторами для управления дронами-камикадзе "Шахед" России, которыми били по Украине, сказал советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов. Угроза возрастет, если РФ построит военные базы для пуска беспилотников. В таком случае украинские вооруженные силы будут атаковать эти объекты.

Украинская разведка видит активность на территории Беларуси, поскольку там строят дороги и укрепления, сказал Бескрестнов на YouTube-канале журналистки Дарьи Труновой. Предыдущие случаи, когда Минск позволял россиянам действовать на своей территории, вылились в атаки радиоуправляемых "Шахедов" по железнодорожным путям, которые идут через Ковель. Эту угрозу обезвредили, уточнил "Флеш". Если будет угроза для трассы "Киев-Чоп", Украина ответит, подчеркнул он.

Советник министра обороны ответил на вопрос о возможной атаке РФ со стороны Беларуси. Прежде всего, он предупредил о мерах по защите трассы "Киев-Чоп" и рассмотрел возможность атаки "Шахедов" и ОТРК "Искандер" по логистике. По его словам, "Искандер" не бьет по движущимся целям, поэтому трассе это не грозит. С другой стороны, эту задачу могут выполнить радиоуправляемые дроны, но не ясно, как россияне будут узнавать военные цели: на дороге нет колонн военной техники, как, например, под Донецком.

"Мы действительно понимаем эти риски и будем отвечать. Что у нас есть? Есть перехватчики классические, которыми мы будем работать. У нас есть средства — другое ПВО, у нас есть средства РЭБ против сетей. Будем стараться сохранять нашу трассу", — сказал он.

"Флеш" напомнил, что ситуация изменилась с 2022 года: границы укреплены и, ко всему, любую попытку продвинуться танковыми колоннами остановят ударами FPV-дронов. По его мнению, цель возможной атаки с севера, — это отвлечь боевые подразделения ВСУ и растянуть фронт.

Еще один вопрос касался новых ударов РФ по Киеву. По словам Бескрестнова, во время предыдущих обстрелов россияне били по предприятиям, на которых уже давно нет производства. Главная цель этих ударов — показать "картинку" российскому населению. Советник министра обороны также изложил несколько тезисов о работе средств ПВО. Во-первых, у Бескрестнова есть скепсис относительно появления украинского дешевого аналога ЗРК Patriot, поскольку на это нужны десятилетия и миллионные капиталовложения, чего нет. Во-вторых, он отметил "малую ПВО", которая сбивает "Шахеды": лучше работают средства РЭБ и мобильные огневые группы.

OSINTеры пока не публиковали спутниковые фото баз в Беларуси с полигонами для пуска "Шахедов". Ориентировочно, на территории этой страны находится около 2 тыс. солдат ВС РФ, а Минск имеет 45-тысячную контрактную армию. Заметим, названная "Флешем" трасса Е-40 "Киев-Чоп" проходит в 100 км от северной границы и в нее вливают дороги из Польши, Словакии и Венгрии.

Вторжение из Беларуси — как проходит трасса Е-40 Киев-Чоп — как проходит трасса Е-40 Киев-Чоп Фото: Google Maps

Вторжение из Беларуси — детали

Отметим, в начале мая президент Украины Владимир Зеленский посетил пять областей на северной границе и заявил, что есть угроза нового вторжения РФ со стороны Беларуси. Речь шла об угрозе как для Киевской, Черниговской областей, так и о Волынской, Ровенской и Житомирской областях.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заверил, что не планирует атаковать: повторил те же слова, которые говорил накануне вторжения 24 февраля 2024 года. Свежее заявление прозвучало 18-21 мая, когда проходили совместные российско-белорусские военные учения. Во время учений ракетная бригада тренировалась заряжать ОТРК "Искандер" на базе в Осиповичах, а Минобороны РФ заявило, что привезло в Беларусь ядерные боеголовки. При этом Лукашенко заверил, что ответит Украине только в случае атаки с ее стороны, и тогда "на помощь" придут ВС РФ.

Напоминаем, спикер ГПСУ Андрей Демченко рассказал, как Украина укрепляет границу с Беларусью и какие угрозы видят из-за действий РФ, которая будет под контроль военную инфраструктуру союзного государства.