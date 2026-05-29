"Нельзя исключать вторжение": РФ контролирует военную инфраструктуру Беларуси, — ГПСУ

В Беларуси пока нет ударной группировки российской армии для нового вторжения в Украину, также нет роста пограничных сил, заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко. В то же время украинская разведка следит за ситуацией внутри белорусской территории и видит, как РФ увеличивает контроль над военной инфраструктурой. Какие угрожающие действия со стороны Беларуси заметили в Силах обороны?

В Беларуси возле границы с Украиной летают разведывательные дроны, рассказал Демченко в интервью медиа "Радио Свобода". Кроме того, оттуда залетал воздушный шар с ретранслятором, который помогал наводиться на цели российским "Шахедам". Президент Александр Лукашенко находится под давлением Кремля, который требует участия белорусских вооруженных сил в российско-украинской войне, но пока согласия нет. В то же время, строят дороги в направлении границ Украины, а РФ получает контроль над военной инфраструктурой. Сейчас там действительно нет ударной группировки, но если есть контроль над этой системой, то войска быстро перебросят в случае необходимости, объясняется в материале.

Демченко ответил на вопросы медиа о возможном вторжении со стороны Беларуси. Среди прочего, речь шла об угрозах вдоль тысячекилометровой границы, а не только возле Киева и Чернигова, как это было в феврале 2022 года. Представитель ГПСУ объяснил, что эти два направления опасны с точки зрения военной стратегии. В то же время, противник может попытаться перерезать украинскую логистику на западе: именно поэтому есть опасность для Волыни и Ровно, добавил он.

"Россия активнее начала давить на Беларусь, чтобы та более масштабно и собственными силами присоединилась к войне против Украины. То есть в дальнейшем могут быть и провокации в направлении нашей границы. Нельзя исключать и вторжения", — подчеркнул Демченко.

Представитель ГПСУ также напомнил, что перед вторжением РФ в 2022 году белорусские пограничники также уверяли, что нападения не будет: потом стало понятно, что это не так. Кроме того, чиновник уточнил информацию о российских войсках за северными границами Украины. Выяснилось, что там находилось 10-12 тыс. человек в 2022-23 годах, которые проводили ротацию, учились, но позже РФ их вывела почти всех, а новые не появились [осталось около 2 тыс. — ред.].

Вторжение из Беларуси — техника ВС РФ перед нападением 2022 года Фото: Maxar

"Ударных группировок Россия не имеет, но в любой момент она может их перебросить на территорию Беларуси и использовать те инфраструктурные объекты, которые строит Беларусь", — подчеркнул он.

Вторжение из Беларуси — детали

На портале World Population Review создали инфографику о размерах армий страны мира, в том числе — в Беларуси. Видим, что в 2025 году страна имела 48 тыс. военных и может призвать 280 тыс. резервистов. Армия РБ находится на 70 месте в рейтинге армий мира: выше — Словакия и Шри-Ланка, ниже — Катар и Эквадор.

Вторжение из Беларуси — потенциал белорусской армии по состоянию на 2025 год Фото: worldpopulationreview.com

Отметим, в мае президент Украины Владимир Зеленский сообщил о данных разведки, в которых говорилось о возможном нападении со стороны Беларуси. Глава государства побывал в регионах, прилегающих к белорусской границе, и заявил, что угроза прорыва в Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской областях. В одном из комментариев Зеленский заявил, что при необходимости Украина может действовать "превентивно".

Позже появилась серия выступлений президента Беларуси Александра Лукашенко. Во время брифинга по случаю совместных российско-белорусских учений политик заверил, что ни на кого не будет нападать, но готов ответить, если будет "вторжение других сторон". По его словам, в случае "вторжения" ВС РФ придут на помощь белорусским вооруженным силам. Тогда же стало известно о перевозке в хранилища в Беларуси ядерных боеголовок и о тренировке расчетов ОТРК "Искандер", которые могут их запустить.

