Угроза для Волынской, Житомирской и Ровенской областей: возможное наступление из Беларуси, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что наступление из Беларуси будет направлено на Ровно, Житомир и Волынь. Уточняется, что западные регионы под такой же угрозой, как и другие области на северных границах, — Киевская и Черниговская области.

Глава государства посетил Ровенскую область и в вечернем обращении уточнил, что угроза наступления из Беларуси есть также и для этих украинских регионов. Среди прочего, речь шла об усилении защиты северной границы, уточнил президент. Видеообращение, в котором также говорилось об образовании, транспорте и других местных проблемах, было снято на фоне местного храма.

"Мы говорили с руководителями общин, в том числе о защите этого северного направления. Учитывая угрозы, которые есть", — сказал Зеленский.

Наступление из Беларуси — детали

Заметим, длина украинско-белорусской границы — около 1 тыс. км, и на ней расположены пять украинских областей — Волынская, Ровенская, Житомирская, Киевская, Черниговская. При этом первая попытка наступления из Беларуси в феврале 2022 года бои задели две из пяти — Киевскую и Черниговскую (400 км). Во время наступления россияне двинулись вперед колоннами бронетехники, которые растянулись на сотню километров. Наступление с северного направления длилось около месяца: россияне отошли до 2-3 апреля 2022 года. Для такого рывка ВС РФ собрали на территорию Беларуси 70-тысячную армию, которую скрывали фальшивыми военными учениями.

Наступление из Беларуси — детали продвижения и отступления ВС РФ февраль-апрель 2022 год, DeepState Фото: DeepState

Отметим, 20 мая президент Зеленский заявил, что получил данные разведки об угрозе наступления из Беларуси. Речь шла о повторной атаке РФ на Киевскую и Черниговскую область, как это было в первые дни российского вторжения 2022 году. Отмечалось, что Силы обороны продолжают укреплять северную границу, чтобы остановить попытку новой атаки ВС РФ. Впоследствии Зеленский уточнил, что Украина готова наносить удар на опережение, если увидит серьезность намерений противника наступать из Беларуси.

Президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на информацию о наступлении. По его словам, наступления вроде бы не будет, поскольку он не видит для этого оснований. С другой стороны, в Минске отметили, что в случае "вторжения" будет ответ, причем "на помощь" биорусам придет российская армия.

Между тем 19-21 мая 2026 года на территории Беларуси прошли еще одни военные учения, во время которых тренировались запускать ракеты с ОТРК "Искандер", рассказали росСМИ. При этом не было информации, привели ли ВС РФ новые подразделения к тем 2 тыс. человек, которые находятся на территории соседней страны. Минск зимой объявил обучение резервистов, но пока не объявлял дополнительную мобилизацию на усиление собственной 40-тысячной армии.

Напоминаем, в апреле 2026 года медиа рассказали об активном строительстве дорог в Беларуси недалеко от украинской границы.