Руководство должно быть в тонусе: Зеленский ответил на вероятную угрозу со стороны Беларуси

Президент Украины Владимир Зеленский побывал в городе Славутич на севере Украины на фоне слухов о том, что Беларусь, как российский сателлит, может напасть на нашу страну. По словам президента, у Украины есть способность для укрепления и превентивной работы по территориям, откуда может быть угроза.

"У нас есть способность для укрепления, есть способность и превентивно работать по российским территориям, оттуда может быть угроза, и по фактическому руководству Беларуси, которое должно быть в тонусе. То есть чувствовать реально, что последствия будут, если будут агрессивные действия против Украины, против наших людей", — отметил президент в вечернем обращении.

По словам Владимира Зеленского, он общался с руководителями общин северных регионов: Киевской и Черниговской областей. И сейчас на этих участках границы усиливают защиту.

"Это касается и защитных сооружений — фортификаций и прочего, усиление границы будет дополнительно, также наши Силы обороны и безопасности, которые есть именно на этом направлении, — на Чернигов и Киев с территории соседей в Беларуси, которых Россия очень хочет втянуть в эту войну больше, и из Брянской области", — отметил Зеленский.

"Мы помним, что в 2022 году наступление было и с территории Беларуси также. Мы не забудем этого. Украинские Силы обороны, Силы безопасности, наши разведки знают, какие угрозы и как отвечать, отвечать справедливо, безусловно", — подчеркнул президент.

Он отметил, что на границе с Беларусью надо усиливать противовоздушную оборону и министр обороны Украины знает этот приоритет: "Должно быть распределение дополнительного оборудования. Оно будет. Есть эта способность. Я ожидаю доклад по результатам. Финансирование для всех наших оборонных мероприятий на черниговско-киевском направлении тоже есть. Если есть вопросы — то вопросы актуальны. Это вопрос техники, ресурсов. Общины могут сами выполнить то, что необходимо. Правительство должно это обеспечить, профинансировать, помочь".

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что готов к встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским в любой точке Беларуси или Украины. В то же время он заявил, что его страна не будет ни на кого нападать.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о попытках России втянуть Беларусь в новые военные действия. По его словам, Москва и в дальнейшем использует белорусскую территорию для военного давления и создания угроз соседним государствам.

В то же время заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса пояснил, что Украина будет рассматривать Беларусь, как потенциальную угрозу до тех пор, пока в Минске сохраняется лояльный российскому диктатору Владимиру Путину режим.