"Используется оборудование": в ОП рассматривают Беларусь, как потенциальную угрозу Украине (видео)

Украина будет рассматривать Беларусь, как потенциальную угрозу до тех пор, пока в Минске сохраняется лояльный российскому диктатору Владимиру Путину режим.

В то же время не стоит делать поспешных выводов относительно характера участия Беларуси в российско-украинской войне, заявил в интервью "24 Каналу" заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса.

"До того момента, пока в Беларуси будет сохраняться лояльный Путину режим, мы всегда будем потенциально рассматривать Беларусь как угрозу", — сказал Палиса.

Он напомнил, что накануне полномасштабного вторжения 2022 года с территории Беларуси уже осуществлялось наступление на Украину, несмотря на публичные заявления белорусского руководства об отсутствии таких планов.

Отдельно заместитель руководителя ОП прокомментировал ситуацию с российскими воздушными атаками, отметив, что во время массированных ударов дроны РФ двигались вдоль белорусской границы, не пересекая ее.

В то же время он предостерег от преждевременных выводов относительно того, использует ли Россия территорию Беларуси непосредственно для запуска вооружения.

"Я бы не делал таких поспешных выводов. Если она не осуществляет запусков с территории Беларуси, то, возможно, используется оборудование для управления дронами с территории Беларуси", — отметил Палиса.

По его словам, Беларусь остается важным фактором безопасности на северном направлении, однако характер ее возможного вовлечения в войну требует осторожной оценки.

"По моему мнению, осуществить более-менее правдоподобную провокацию со стороны Беларуси россиянам удастся только тогда, если они соберут какую-то вменяемую группировку там. Но учитывая их потери и в целом состояние дел на линии фронта, такой возможности на данный момент я не вижу", — подчеркнул Палиса.

