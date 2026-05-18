"Нагнетание напряженности": у Путина сделали заявление о "втягивании" Беларуси в войну

Представитель российского президента Дмитрий Песков заявил, что мирные переговоры по Украине пока приостановлены.

Пресс-секретарь Путина добавил, что в России рассчитывают на то, что "американские коллеги продолжат свои миротворческие, посреднические усилия". Также он опроверг заявление украинского президента Владимира Зеленского о попытках РФ втянуть Беларусь в войну. Его заявление цитирует агенство "ТАСС".

"Вы знаете, что сейчас мирный процесс находится на паузе. Мы рассчитываем, что он все-таки будет восстановлен", — заявил он.

Песков также прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о втягивании Беларуси в войну РФ. По его словам, заявления Украины об угрозе со стороны Беларуси, которую РФ может использовать в своих целях, являются "нагнетанием напряженности.

"Мы не думаем, что подобное заявление заслуживает каких-то комментариев. Беларусь, да, это наш союзник. Мы имеем союзное государство с Беларусью. Но это суверенное государство. Поэтому подобное заявление — ни что иное, как попытка такого дальнейшего подстрекательства в плане продолжения войны и нагнетания напряженности", — сказал Песков.

РФ пытается втянуть Беларусь в войну: что известно

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия продолжает пытаться втянуть Беларусь в полномасштабную войну против Украины. Москва ведет дополнительные переговоры с белорусским главой Александром Лукашенко относительно потенциальных атак. Президент также предупредил, что Украина будет реагировать в случае, если Александр Лукашенко решит поддержать новые планы Кремля. По словам Зеленского, украинское государство будет защищать своих граждан и территорию в случае новой угрозы со стороны Беларуси.

Зато самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что армия страны продолжит подготовку к возможным боевым действиям, включая "наземную операцию". Поэтому белорусский диктатор объявил о "точечной мобилизации" в своей стране.